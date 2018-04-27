Французский футбольный клуб Марсель одержал победу над австрийским Ред Буллом в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе Велодром в Марселе и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Французский футбольный клуб "Марсель" одержал победу над австрийским "Ред Буллом" в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Велодром" в Марселе и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.В составе победителей мячи забили Флориан Товен (15-я минута) и Клинтон Н'Жье (63-я). Ответную полуфинальную встречу команды проведут 3 мая в Зальцбурге. Финал Лиги Европы состоится 16 мая во французском Лионе.