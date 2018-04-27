Ложь становится главным козырем в безумных играх Запада против России.Последние откровения сбежавшего в США экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова еще раз подтверждают, что плохой спектакль, в котором Москве отвели роль мирового изгоя, продолжается. Еще один пока не закончившийся акт этой плохо поставленной пьесы – отравление в Британии двойного агента Сергея Скрипаля.

Ложь становится главным козырем в безумных играхЗапада против России.Последние откровения сбежавшего в США экс-главыМосковской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова еще раз подтверждают,что плохой спектакль, в котором Москве отвели роль мирового изгоя,продолжается. Еще один пока не закончившийся акт этой плохо поставленной пьесы –отравление в Британии двойного агента Сергея Скрипаля.Атакана российский спорт была развязана с подачи Григория Родченкова, который двагода назад поведал американским журналистам о допинговых нарушениях российскихспортсменов на Олимпиаде в Сочи.Со слов сбежавшего в Штаты чиновника, сего тамтолько не было – подмена пробирок с анализами сотрудниками российских спецслужб,какая-то дыра в стене лаборатории, где хранились пробы российских спортсменов,коктейль "Дюшес" со стероидами…итоге все эти откровения гражданина, против которого в России возбужденоуголовное дело, привели к тому, что WADA и фактически находящийся под егоконтролем Международный олимпийский комитет, признали 43 российскихспортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговыхправил, аннулировали их результаты и пожизненно отстранили не самых последних атлетовот участия в Олимпиадах.Дальшебыла Олимпиада в Пхенчхане, куда не смогли поехать наши сильнейшие спортсмены,которые были обвинены в приеме запрещенных препаратов. А тех, кого пустили наИгры, были вынуждены выступать под нейтральным флагом: их всячески унижали какморально, так и физически.К примеру, российский флаг спортсмены могливывешивать только в спальне, а некоторых наших атлетов по несколько часов задерживалидопинг-комиссары WADA.И вдруг сегодня, после всех этих унижений и попытокуничтожения российского спорта, Родченковна слушаниях в Международном спортивном суде заявил, что не обладаетинформацией о том, кем и как осуществлялась доставка коктейля "Дюшес"на соревнования или тренировочные сборы, проводимые за рубежом: перевозился лион через границу в жидком виде или в форме пилюль.Говоряо хранилище с чистой мочой Родченков признал, что он никогда личноне участвовал в сборе чистых проб и не был свидетелем сдачиподобных проб спортсменами. Кроме того, информатор WADA заявил, чтоне имеет доказательств вмешательства атлетов в процедурудопинг-контроля и содержимого допинг-проб.Что же этополучается? Десятки российских спортсменов, пострадавших от вранья ГригорияРодченкова, должны теперь бегать по европейским судам, доказывая своюневиновность и в качестве оправданий предоставлять последние показания этого лжеца?С таким же успехом он завтра может сказать, что и это все неправда.Очевидно,что происходит вся эта вакханалия не случайно. На Россию давят по всем фронтам,не желая прощать ей абсолютно законное с точки зрения международного прававоссоединение с Крымом. Кроме того, впереди Чемпионат мира по футболу и наЗападе не оставляют попыток если не сорвать его, так серьезно осложнитьпроведение мундиаля.Еслисравнить историю с Родченковым и отравление в Солсбери бывшего агента российскихспецслужб Сергея Скрипаля, то видно, как они похожи. Лицемерие и ложь, путаницав показаниях обвинителей России выдают режиссеров одного большого действа.Прославленныйроссийский спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион, борец Александр Карелинвспомнил цитату из Марка Твена, которая как нельзя лучше подходит к антироссийскимскандалам последних лет: "Чембольше врешь, тем больше нужно запоминать".Между тем в истории с отравленным в Англии бывшимразведчиком и двойным агентом Сергеем Скрипалем вранья тоже хватает. Создаетсявпечатление, что вся она выдумана от начала до конца с целью еще большейизоляции России.С моментаотравления прошло уже почти два месяца, но ни фото, ни видеокадров отравленногозагадочным газом "Новичок" Сергея Скрипаля и его дочери Скотленд-ярд таки не предоставил. Местные спецслужбы могли бы на худой конец одеть Скрипаля взеленую пижаму, как отравленного полонием в 2006 году Александра Литвиненко. Нодаже до этого не догадались сделать наследники Шерлока Холмса.Вспомним,что по версии британских следователей для отравления семьи Скрипалейиспользовался газ "Новичок". До марта 2018 года никто и не знал, чтотакое вещество есть в арсенале спецслужб. К слову, у России его и нет вовсе,так как она достаточно давно выполнила все свои обязательства по утилизациихимического и бактериологического оружия.Образцыгаза, ясное дело, британцы по просьбе российского МИДа нам не передали. Зато втечение полутора месяцев рассказывали сказки о методах, которыми российскиеагенты хотели устранить Скрипалей. Среди "обвиняемых" были стол, закоторым обедали отравленные; чемодан с ядом, прилетевший в руках дочериполковника прямиком из Москвы; дверь дома в Скрипалей и, наконец, гречневаякаша, которую так любят русские люди.Не хватает вэтом списке матрешки, сарафана, медведя и балалайки. Но, как говорится, еще невечер и, вероятно, эти символы России всплывут в отчетах британскихполицейских. Кстати, они все больше становятся похожи на пресловутых британскихученых, которые время от времени сообщают миру о "грандиозных"открытиях.