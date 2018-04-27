Председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко заявила, что, несмотря на распространение и продвижение
цифровых технологий, роботы не смогут полностью заменить парламентариев.
Хотя какою-то работу им все-таки можно доверить.
Председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко заявила, что, несмотря на распространение и продвижение
цифровых технологий, роботы не смогут полностью заменить парламентариев.
Хотя какою-то работу им все-таки можно доверить.
По словам Матвиенко, роботы будут эффективны там, где
деятельность выполняется по жестким правилам и носит рутинный характер,
складываясь из последовательности элементарных операций. Но они не смогут
справиться там, где есть место творчеству, смысловому наполнению и
целеполаганию.
Однако без этих качеств в политике, госуправлении
и законодательной сфере не обойтись. Также политик отметила, что робот не
понимает, что такое справедливость и гуманность. А это именно те моральные
ценности, которыми должно руководствоваться право. "Что касается замещения нас
роботами, то я не думаю, что это когда-либо произойдет", – цитирует
председателя Совфеда "Парламентская газета".
Вместе с тем, она выразила уверенность в том, что с развитием технологий начнет повышаться
количество цифровых инструментов, помогающих законодателям. По словам Валентины
Матвиенко, у них появится время и энергия для решения тех задач, где необходимы
жизненный опыт, человеческий разум, знания и душа человека.
Отметим, умные машины осваивают все больше сфер общественной и социальной
жизни. Появились даже роботы-любовники, приме, как для мужчин, так и для
представительниц прекрасного пола. Правда, по словам специалистов, они вряд ли
смогут заменить настоящие человеческие отношения и доставить полноценную радость
живого общения.