Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что, несмотря на распространение и продвижение цифровых технологий, роботы не смогут полностью заменить парламентариев. Хотя какою-то работу им все-таки можно доверить.

Председатель Совета Федерации ВалентинаМатвиенко заявила, что, несмотря на распространение и продвижениецифровых технологий, роботы не смогут полностью заменить парламентариев.Хотя какою-то работу им все-таки можно доверить.По словам Матвиенко, роботы будут эффективны там, гдедеятельность выполняется по жестким правилам и носит рутинный характер,складываясь из последовательности элементарных операций. Но они не смогутсправиться там, где есть место творчеству, смысловому наполнению ицелеполаганию.Однако без этих качеств в политике, госуправлениии законодательной сфере не обойтись. Также политик отметила, что робот непонимает, что такое справедливость и гуманность. А это именно те моральныеценности, которыми должно руководствоваться право. "Что касается замещения насроботами, то я не думаю, что это когда-либо произойдет", – цитируетпредседателя Совфеда "Парламентская газета".Вместе с тем, она выразила уверенность в том, что с развитием технологий начнет повышатьсяколичество цифровых инструментов, помогающих законодателям. По словам ВалентиныМатвиенко, у них появится время и энергия для решения тех задач, где необходимыжизненный опыт, человеческий разум, знания и душа человека.Отметим, умные машины осваивают все больше сфер общественной и социальнойжизни. Появились даже роботы-любовники, приме, как для мужчин, так и дляпредставительниц прекрасного пола. Правда, по словам специалистов, они вряд лисмогут заменить настоящие человеческие отношения и доставить полноценную радостьживого общения.