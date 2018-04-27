Главное управление МЧС по Москве не подтвердило информацию о пострадавшем в результате обрушения подвесного потолка в бизнес-центре на Краснопресненской набережной, дом № 6.

Главное управление МЧС по Москве не подтвердило информацию о пострадавшем в результате обрушения подвесного потолка в бизнес-центре на Краснопресненской набережной, дом № 6.Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе столичного главка министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.Собеседник агентства не подтвердил появившуюся информацию, о том, что один человек пострадал в результате обрушения подвесного потолка на восьмом этаже здания. Площадь обрушения составила 6 квадратных метров.