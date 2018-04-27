На автозаправочные станции надо вернуть продажу алкогольных
напитков. Это поможет сдержать рост цен на бензин.
На автозаправочные станции надо вернуть продажу алкогольных
напитков. Это поможет сдержать рост цен на бензин.
Продажа алкоголя на АЗС поможет обеспечить россиян дешевым
бензином. С таким предложением обратился к правительству Независимый топливный
союз.
По словам президента союза Павла Баженова, такими действиями
получится сдержать рост цен на бензин. Это должно помочь низкодоходным АЗС. По оценке
Баженова, доходы вырастут на 5%, а прибыль от реализации таких товаров – на 30%.
Независимый топливный союз объединяет независимых владельцев
АЗС и 39 компаний, которым принадлежит 400 автозаправочных станций. Как
заявляет его президент, в стране с ценами на бензин сложилась невозможная
ситуация. И союз готов на любые адекватные меры, чтобы ее исправить. "Почему
на АЗС нельзя продавать водку? Здесь вопрос стандартов", – отметил
Баженов.
Письмо на имя Дмитрия Медведева было направлено 25 апреля. Копии
документа получили и профильные министерства, передает Life.ru.
На днях аналитики выступили с прогнозом, что цена на основные марки топлива в России будет подниматься плавно: Росстат будет фиксировать увеличение каждую неделю. Предполагается, что еженедельный рост в регионах страны составит около 20 копеек.
Эксперты считают, что тенденция сохранится до мая. Скорее всего, Федеральной антимонопольной службе удастся проконтролировать процесс и стабилизировать цены, зафиксировав их в рамках инфляции – однако не на 4, как ожидалось, а на 7%.