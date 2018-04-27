На автозаправочные станции надо вернуть продажу алкогольных напитков. Это поможет сдержать рост цен на бензин.

На автозаправочные станции надо вернуть продажу алкогольныхнапитков. Это поможет сдержать рост цен на бензин.Продажа алкоголя на АЗС поможет обеспечить россиян дешевымбензином. С таким предложением обратился к правительству Независимый топливныйсоюз.По словам президента союза Павла Баженова, такими действиямиполучится сдержать рост цен на бензин. Это должно помочь низкодоходным АЗС. По оценкеБаженова, доходы вырастут на 5%, а прибыль от реализации таких товаров – на 30%.Независимый топливный союз объединяет независимых владельцевАЗС и 39 компаний, которым принадлежит 400 автозаправочных станций. Какзаявляет его президент, в стране с ценами на бензин сложилась невозможнаяситуация. И союз готов на любые адекватные меры, чтобы ее исправить. "Почемуна АЗС нельзя продавать водку? Здесь вопрос стандартов", – отметилБаженов.Письмо на имя Дмитрия Медведева было направлено 25 апреля. Копиидокумента получили и профильные министерства, передает Life.ru.На днях аналитики выступили с прогнозом, что цена на основные марки топлива в России будет подниматься плавно: Росстат будет фиксировать увеличение каждую неделю. Предполагается, что еженедельный рост в регионах страны составит около 20 копеек.Эксперты считают, что тенденция сохранится до мая. Скорее всего, Федеральной антимонопольной службе удастся проконтролировать процесс и стабилизировать цены, зафиксировав их в рамках инфляции – однако не на 4, как ожидалось, а на 7%.