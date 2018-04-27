Оппозиция отказалась от предложенного мэрией Москвы варианта проведения митинга 5 мая на проспекте Сахарова и требует провести акцию в пределах Садового кольца. Как написал в Twitter Алексей Навальный, их согласование — это провокация и нарушение наших прав.

Оппозиция отказалась от предложенного мэрией Москвы варианта проведения митинга 5 мая на проспекте Сахарова и требует провести акцию в пределах Садового кольца. Как написал в Twitter Алексей Навальный, "их "согласование" — это провокация и нарушение наших прав". "Любые компромиссы могут быть вокруг площадок в центре города", — считает оппозиционер.Кроме того, организаторов не устраивает предложенная мэрией продолжительность маршрута в 350 метров.Ранее руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил "Интерфаксу", что мэрия Москвы предложила соратникам Навального акцию на проспекте Академика Сахарова за пределами Садового кольца — по улице Маши Порываевой. Такое решение принято с учетом загруженности центра, обусловленной подготовкой к празднованию Дня Победы.24 апреля мэрия Москвы не согласовала его сторонникам проведение 5 мая шествия по Тверской улице с митингом на Манежной площади. При этом политик заявил о планах провести акцию на Тверской улице, сославшись на гарантированные Конституцией права граждан РФ.