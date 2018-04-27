Германия готова помогать Еврокомиссии в поиске инвесторов для ГТС Украины, чтобы сохранить транзит по ней российского газа. Об этом сообщил высокопоставленный источник в правительстве ФРГ.

Германия готова помогать Еврокомиссии в поиске инвесторов для ГТСУкраины, чтобы сохранить транзит по ней российского газа. Об этом сообщилвысокопоставленный источник в правительстве ФРГ.Несмотря на то,что в официальной риторике канцлер Германии Ангела Меркель поддерживаетпрезидента Украины Перта Порошенко, "за спиной" она готовит решение, котороевряд ли понравится Киеву. Под посулы спасти транзит через Незалежную Берлинготовится заменить его своим."Ангела Меркель после встречис президентом Украины Петром Порошенко сказала,что мы, как немцы, хотим поддержать переговоры о транзите, мы хотим,чтобы новый договор о транзите через Украину после 2019 года состоялся.Безусловно, это связано с тем, что Украина инвестирует в ГТС. Этоозначает, что нам нужны инвесторы, которые инвестировали бы в этоттрубопровод", – цитирует источник "Свободная пресса". По его словам,Берлин "готов работать с Еврокомиссией, чтобы создать консорциум такихинвесторов. Однако вопрос заключается в привлекательности такогоинвестирования.Неблагоприятный прогноз на этот счет дают иэксперты. "Когда "Северный поток-2"будет построен, Германия станет самым крупным транзитером российского газа вЕвропе. По сути, ФРГ займет место Украины. Поэтому только на словах немцы всейдушой за Украину – на деле они исключительно за себя", – считает директорИнститута национальной энергетики Сергей Правосудов.Ранее стало известно, что Россия готовапровести переговоры с ЕС о продолжении транзита российского газачерез Украину после истечения контракта в 2019 году. До конца апреля "Газпром" намерен получитьразрешение от Швеции на строительство "Северного потока – 2".Уже получено одобрение со стороны Финляндии, Австрии и Германии. Слово ещеостается за Данией.