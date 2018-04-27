Cатирик оказался сильнее молодых коллег. И этому есть объяснение.

Cатирик оказался сильнее молодых коллег. И этому есть объяснение.Писателя-сатирика Михаила Задорнова не стало в ноябре 2017-го. Но записи его концертов до сих пор часто крутят по телевидению. Ведь как показали опросы, его шутки про "тупых американцев" людям нравятся больше, чем сортирный юмор резидентов Comedy Club,Тройку лидеров среди отечественных комиков, по данным ВЦИОМ, составили Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (19%) и Владимир Винокур (11%). Причем жители Москвы остаются верны "классикам жанра" и продолжают смеяться над шутками Задорнова(18%) и Жванецкого (16%). А Павел Воля и Гарик Харламов, смогли рассмешить только молодых россиян и набрать 19% и 10% голосов. Люди пенсионного возраста отдают безоговорочное первое место Евгению Петросяну (32%) и чаще всего перед экранами телевизоров смеются именно над его шутками.Агентство приводит слова аналитика ВЦИОМ Ивана Леконцева, который считает, что "россияне предпочитают шутки тех юмористов, кто совпадает с ними по возрасту: более пожилые слушают Петросяна и Винокура, а молодежь ориентируется на Волю и Харламова".Напомним, что родственники Задорова продолжают неплохо зарабатывать на его творческом наследии – книгах, сценариях, фильмах, телепрограммах. Впрочем, есть у них и ответственность перед памятью писателя. Например, он завещал регулярно выделять деньги на поддержку созданную им русской библиотеки имени отца Николая Задорнова, которая находится в Риге. "Ни в коем случае не дайте ей закрыться", – просил он родных перед смертью.