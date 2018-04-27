Рейдерский захват на государственном уровне. Так в российском министерстве иностранных дел назвали взлом и вторжение представителей США в наше генконсульство в Сиэтле.

"Рейдерский захват на государственном уровне", — так в российском министерстве иностранных дел назвали взлом и вторжение представителей США в наше генконсульство в Сиэтле.Действовали американские спецслужбы словно воры: они прикрыли калитку дешевым синим целлофаном, и уже под ним стыдливо взломали замок резиденции.В российском посольстве уже заявили, что Москва не давала согласия на снятие неприкосновенности со здания, которое является собственностью РФ, сообщает "Россия 1"."Для того, чтобы отвлечь международную общественность, американские СМИ, российские СМИ от этого произвола, который все наблюдали в онлайн-режиме в Cиэтле, сегодня вдруг вспыхнула какая-то истерия в средствах массовой информации США, когда стали порочить российских дипломатов, которые были изгнаны с территории Соединенных Штатов Америки", — отметил посол РФ в США Анатолий Антонов.На Смоленской площади уверены, что своими действиями американцы нарушили все международные конвенции, которые США в свое время подписывали.С 26 апреля за будущую политику Вашингтона на мировой арене официально отвечает экс-директор ЦРУ Майкл Помпео. Он был утвержден в должности госсекретаря США на общем заседании Сената.