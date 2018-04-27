Долгожданное наступление весны вскружило головы молодым людям. Обострение уже начало провоцировать неокрепшие умы на сомнительные действия.
Долгожданное наступление весны вскружило головы молодым людям. Обострение уже начало провоцировать неокрепшие умы на сомнительные действия.
В распоряжении
Интернет-сообщества попало видео с похотливыми петербуржцами. На
опубликованных кадрах нетерпеливая пара решила предаться плотским утехам
напротив одного из крупнейших храмов Санкт-Петербурга. Поступок влюбленных
вызвал, в основном, шквал негатива. Однако среди множества гневных комментариев от
уставших наблюдать за развратными земляками есть и позитивные отклики, передает . Многие
пользователи соцсетей предложили злым языкам не завидовать молодежи.