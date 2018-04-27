Долгожданное наступление весны вскружило головы молодым людям. Обострение уже начало провоцировать неокрепшие умы на сомнительные действия.

Долгожданное наступление весны вскружило головы молодым людям. Обострение уже начало провоцировать неокрепшие умы на сомнительные действия.В распоряженииИнтернет-сообщества попало видео с похотливыми петербуржцами. Наопубликованных кадрах нетерпеливая пара решила предаться плотским утехамнапротив одного из крупнейших храмов Санкт-Петербурга. Поступок влюбленныхвызвал, в основном, шквал негатива. Однако среди множества гневных комментариев отуставших наблюдать за развратными земляками есть и позитивные отклики, передает . Многиепользователи соцсетей предложили злым языкам не завидовать молодежи.