В подмосковной Балашихе загорелся литейно-механический завод, на котором производят комплектующие для самолетов. Местные жители сняли на видео не только огонь, но и по меньшей мере один взрыв.

В подмосковной Балашихе загорелся литейно-механический завод, на котором производят комплектующие для самолетов. Местные жители сняли на видео не только огонь, но и по меньшей мере один взрыв.По предварительным данным, площадь возгорания превысила 100 квадратных метров, очевидцы утверждают, что полыхают скопившиеся на территории завода отходы производства. В небо, как видно на кадрах, поднимается густой белый дым.Информации о пострадавших не поступало.