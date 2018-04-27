Запрос на реформу системы здравоохранения в России назрел давно: в современных форматах оказания медицинской помощи заинтересованы пациенты, врачи и государство. Большой шаг в привлечении новейших зарубежных технологий и высококвалифицированных врачей сделан в Сколково: там открылась первая очередь Международного медицинского кластера. Эксперты прогнозируют, что со временем Москва может стать центром притяжения для иностранных туристов, которые захотят поправить свое здоровье в России.

Запрос на реформу системы здравоохранения в России назрелдавно: в современных форматах оказания медицинской помощи заинтересованы пациенты,врачи и государство. Большой шаг в привлеченииновейших зарубежных технологийи высококвалифицированных врачей сделан в Сколково: там открылась первая очередьМеждународного медицинского кластера. Эксперты прогнозируют, что со временемМосква может стать центром притяжения для иностранных туристов, которые захотятпоправить свое здоровье в России.В последние годы мы привыкли, что за высокотехнологичной медицинскойпомощью россияне зачастую отправляются за границу: в Израиль, Германию, Японию...По некоторым данным, ежегодно ездят лечиться за рубеж более ста тысяч наших сограждан.Иностранный опыт, технологии и лучшие специалисты теперьесть и в России: в центре инноваций Сколково запущен уникальный проект, которыйне только позволит лечить серьезные болезни, но и со временем превратитМоскву в один из мировых центров медицинского туризма.В Международном медицинском кластере в Сколково построенпервый клинико-диагностический корпус, оснащенный самым современнымоборудованием. Оператором центра будет одна из лучших и старейших клиникизраильских клиник Hadassah. На сегодня уже 25 иностранных медицинских операторов выразилиинтерес к участию в кластере.Это клиники и медицинские консорциумы из Израиля, Германии,Австрии, Франции, Испании, Польши, Финляндии, Южной Кореи, США и Японии. У себяна родине они – лидеры в лечении онкологии, кардиологии и других сферах.Сегодняпо статистике в России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний втрудоспособном возрасте кратно превышает смертность в развитых странах. Дляонкологии, которая очень сильно распространяется по всему миру, Россия тоже неисключение.На открытии первой очереди уникального объекта побывал мэрМосквы Сергей Собянин. Он заявил, что медкластер должен стать не толькопередовым объектом здравоохранения, но и научно-исследовательским иобразовательным центром.Это очень важный проект дляМосквы. Кроме того, что москвичи получают непосредственнуювозможность обслуживаться в ведущих медицинских клиниках мира, здесь созданывсе условия для обучения и переподготовки кадров и дальнейшего трансфертатехнологий в московские клиники.В мире уже четко сформировалось такое понятие, как кластернаяэкономика, а кластер сейчас является наиболее эффективной формой экономическогоразвития, полагает генеральный директор МММК "Сколково" Михаил Югай."Идея кластера – создание гибкой нормативной базы наотдельно взятой территории. Отдельное законодательство, а именно федеральныйзакон о медкластере, определяет основные правила работы в нем. Так, клиника из любойстраны-члена Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) у насимеет право работать по тем стандартам, по которым она работает в своейсобственной стране", – пояснил Югай в интервью порталу "Сколково".Такой подход дает возможность принести в Россию самыесовременные технологии, стандарты и протоколы лечения.Строительство второй очереди Международного медицинскогокластера в Сколково планируют завершить к 2021 году, об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин.К этому времени будетпостроен многопрофильный госпиталь с акцентом на онкологию. В диагностическом итерапевтическом корпусах кластера врачи смогут ежегодно принимать более 100 тысячамбулаторных пациентов."Сейчас ведутся работы по проектированию терапевтическогокорпуса. Строительство госпиталя и центра реабилитации с апарт-отелем будутзавершены в 2021 году", – сказал Хуснуллин.Всего в течение 10–15 лет на территории кластера планируютразместить порядка 15 клиник, специализирующихся на лечении наиболее тяжелых ираспространенных заболеваний – онкологии, кардиологии, ортопедии, травматологиии неврологии.Назначение этого кластера изначально задумывалось как некийзаповедник использования новых медицинских технологий, прохождения практикизарубежных врачей, которые уже показали свои способности на Западе, пояснила в интервью Dni.Ru директорИнститута здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. По сути, это – перенесение несколькихмедицинских учреждений из-за рубежа нароссийскую землю с упрощенным нормативным оформлением.По мнению Попович, у кластера есть несколько вариантовразвития. Во-первых, использование уникальных и прорывных нозологических технологий,включая лечение онкологических больных с дополнительными возможностями длянаучных исследований.Во-вторых, создание широкого круга высокотехнологичныхмощностей с целью привлечения в кластер иностранных туристов, которые привыклик своим медицинским технологиям, но не воспользоваться ими у себя на родине.Третье направление – трансфер иностранных технологий вРоссию в формате клинических испытаний с обязательным разрешением их проведенияна территории нашей страны.Кластерстанет хорошо оборудованной, обеспеченной врачами высшей квалификации икомфортной клиникой.Доктор медицинскихнаук, профессор, директор НПЦ Медрадиологии Сергей Морозов назвал московскийкластер своеобразной прививкой, которая позволяет вырабатывать свой иммунитет ипосмотреть на себя со стороны."Я уверен, что кластер станет драйвером истимулом развития медицины в России: у нас появится больше специалистов, начнетсяоткрытая дискуссия, более доступным станет второе мнение", – сказал специалиств интервью Dni.Ru.Мягкое вхождение международной практики на территорию Москвыусилит конкуренцию, сделает более интересным взаимодействие специалистов и поставитновую планку для достижения высоких результатов в системе здравоохранения.Стоит отметить, что медицина в Москве развивается в последние годыстремительными темпами: за 2011-2017 годы в столице было построено 66 объектовздравоохранения. Примерно столько же появится до 2020 года, среди них – больничный комплекс с родильным отделением в Коммунарке,перинатально-кардиологический центр государственной городской клиническойбольницы №67, поликлиники в разных районах столицы, а такженесколько подстанций скорой помощи.