27.04.2018

2018-04-27 14:30:58

Москву спасли от серии терактов

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность "спящей ячейки" запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", передает РИА Новости. Четверо ее членов прибыли в Москву из Нового Уренгоя и планировали совершить серию резонансных терактов в столичном регионе.