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<a href="http://33live.ru/novosti/27-04-2018-na-organizaciyu-otdyxa-detej-napravlyaetsya-bolee-403-millionov-rublej.html" target="_blank">На организацию отдыха детей направляется более 403 миллионов рублей</a> - По бесплатным путевкам более 6,5 тысяч детей отправятся к Черному морю, в санатории Ивановской и Владимирской областей.