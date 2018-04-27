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<a href="http://33live.ru/novosti/27-04-2018-na-pervomaj-v-parki-goroda.html" target="_blank">На первомай - в парки города!</a> - Новые аттракционы, квесты, дискотеки и большой загородный пикник. 1 мая весенне-летний сезон открывают парки города. О том, какие программы подготовлены для владимирцев и чем будут удивлять юных и взрослых гостей - расскажем далее.