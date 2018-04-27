Британская телерадиокорпорация BBC внезапно выступила с саморазоблачением. Оказывается, она десятилетиями отсеивала неблагонадежных сотрудников с помощью британской контрразведки MI5. Тому, как именно это происходило, посвящено большое расследование журналиста Пола Рейнольдса.

Британская телерадиокорпорация BBC внезапно выступила с саморазоблачением. Оказывается, она десятилетиями отсеивала неблагонадежных сотрудников с помощью британской контрразведки MI5 (МИ5).Взаимоотношениям BBC и MI5 и тому, как именно это происходило, посвящено большое расследование Пола Рейнольдса, опубликованное на сайте британской корпорации. Он — первый журналист, который смог ознакомиться со всеми документами BBC по биографическим проверкам сотрудников.Рейнольдс пишет, что эта практика началась в первые дни существования британской телерадиокорпорации и продолжалась до 1990-х, а ее целью было отсеивать "неблагонадежных" сотрудников. Прежде всего, это касалось тех, кто сочувствовал коммунистам.Отмечается, что сначала, в 1933 году, обсуждения между руководством информационного холдинга и британской контрразведкой были неформальными. Но уже вскоре, в 1935-м, организации заключили договор о том, что все новые сотрудники, приходящие на BBC (за исключением "персонала вроде уборщиц") должны были проходить процедуру биографической проверки.Стороны опасались, что, например, "вынашивающие злой умысел" инженеры нарушат работу сети в важный момент или что заговорщики могут попытаться дискредитировать BBC, чтобы "расчистить дорогу для правительства левого толка", отмечает британский журналист в своей статье. С этого момента, пишет он, начались регулярные проверки.В статье также приводятся копии личных дел, на которых сделаны специфические пометки.Так, например, если уже нанятый сотрудник попадал под подозрение или претендовал на переход на должность, которая предусматривала согласование со спецслужбами, то на его личном деле рисовали значок, похожий на новогоднюю елку. Она сигнализировала, что в данном случае речь может идти о национальной безопасности.При этом соискатели, которых отфильтровывали спецслужбы, не знали, почему их не взяли на работу, хотя могли догадываться, отмечает в своем материале Пол Рейнольдс. Он приводит в качестве примера биографии сотрудников, которые показались MI5 неблагонадежными и были "забракованы".Журналист также вспоминает скандальные разоблачения своих коллег из других изданий, которые первыми заподозрили сотрудничество ведущего британского СМИ со спецслужбами.