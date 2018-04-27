В Италии сошел с рельсов поезд, следовавший по маршруту Савона — Турин. ЧП произошло в североитальянской провинции Кунео в районе часа дня (14:00 по Москве).

В Италии сошел с рельсов поезд, следовавший по маршруту Савона — Турин. ЧП произошло в североитальянской провинции Кунео в районе часа дня (14:00 по Москве), передает РИА Новости.Как сообщает телеканал RaiNews24, информации о пострадавших пока нет. На месте аварии работают спасатели и представители правоохранительных органов.Поезд отправился в путь из города Савона в 11:30 (12:30) и должен был прибыть в Турин в 13:35 (14:35).