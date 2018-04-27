У подозреваемого было изъято 480 граммов неизвестного вещества растительного происхождения, а также 19 полимерных пакетов весом свыше 20 граммов с порошкообразным веществом...

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным ОМВД России по району Кузьминки задержали подозреваемого в покушении на сбыт гашиша и амфетамина.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Окской улице задержали 41-летнего мужчину. По месту жительства подозреваемого были обнаружены и изъяты 30 спрессованных кусков и 4 плитки неизвестного вещества растительного происхождения, которые, согласно проведенному исследованию, являются гашишем, общей массой 480 граммов, а также 19 полимерных пакетов, содержимое которых признано психотропным веществом – амфетамином, общей массой свыше 20 граммов.Установлено, что наркотические средства и психотропные вещества предназначались для последующего сбыта.По данному факту следствием ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18