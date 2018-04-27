На проходящем в России хоккейном чемпионате мира среди юниоров установлен рекорд посещаемости за всю историю турнира. На данный момент матчи мирового первенства посетили в общей сложности 128703 человека. Рекорд был установлен по завершению четвертьфинальной стадии турнира.

На проходящем в России хоккейном чемпионате мира среди юниоров установлен рекорд посещаемости за всю историю турнира. На данный момент матчи мирового первенства посетили в общей сложности 128703 человека. Рекорд был установлен по завершению четвертьфинальной стадии турнира.Предыдущее достижение юниорских чемпионатов мира принадлежало Белоруссии. В 2010 году на играх турнира побывали 115140 зрителей, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.Юниорский чемпионат мира по хоккею с шайбой начал свою историю в 1999 году. Нынешний турнир проходит сразу в двух городах России – Челябинске и Магнитогорске.⚡ На юниорском чемпионате мира, проходящем в эти дни в Челябинске и Магнитогорске, установлен новый РЕКОРД посещаемости за всю историю проведения этого соревнования — с 1999 года! На данный момент матчи турнира в двух городах посетили 128 703 человека! https://t.co/MioSBpcDe3 pic.twitter.com/nsbfQsHFwT— Хоккей России (@russiahockey) 27 апреля 2018 г.