Инцидент с американским гимном произошел после четвертьфинального матча юниорского чемпионата мира (игроки в возрасте до 18 лет). В нем сборная США со счетом 5:1 крупно обыграла российскую команду и прошла в полуфинал турнира.

Инцидент с американским гимном произошел после четвертьфинального матча юниорского чемпионата мира (игроки в возрасте до 18 лет). В нем сборная США со счетом 5:1 крупно обыграла российскую команду и прошла в полуфинал турнира.После игры на арене "Трактор" в Челябинске при исполнении американского гимна параллельно заиграл гимн Словакии, после чего он был выключен. Федерация хоккея России и оргкомитет уже принесли официальные извинения команде США."Это был технический сбой, на медиакубе синхронно поднимается флаг и играет гимн, но здесь он почему-то был с двумя параллельными аудиодорожками, которые прозвучали и наложились друг на друга, – рассказала об инциденте пресс-секретарь Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области Ксения Клепинина, которую цитирует ТАСС. — Оргкомитет и Федерация хоккея России уже принесли извинения сборной США. Американцы сказали, что в этом нет ничего страшного, технические ошибки бывают везде".