На встрече президента Франции Эммануэля
Макрона и американского лидера Дональда Трампа в США первых леди двух
стран сфотографировали со спины. Снимки стали поводом для
горячей дискуссии в Сети.
На встрече президента Франции Эммануэля
Макрона и американского лидера Дональда Трампа в США первых леди двух
стран сфотографировали со спины. Снимки стали поводом для
горячей дискуссии в Сети.
Интернет-пользователи бурно обсуждают ягодицы Меланьи Трамп
и Бриджит Макрон. В то время обтягивающая белая юбка выгодно подчеркивает
формы первой леди США, пятая точка жены французского лидера смотрится
на ее фоне довольно жалко.
"Элегантная
женщина и парень в юбке", "Мать и дочь", "Макрон, покорми жену!", "Так сказать, разница налицо", "Просто
кость унылая", – сравнивают пользователи фигуры Меланьи
и Бриджит. Некоторые комментаторы посоветовали супруге Макрона носить
нижнее белье с "пушап-эффектом".
Другие пользователи Сети заступились
за супругу Эммануэля Макрона, указав на разницу в возрасте. Они
отметили, что у Бриджит ноги красивее, чем у Меланьи.
"Зато
не силиконовая. Это делает ей честь", "Справа юбка другого
покроя – более свободная", – написали они. Кроме того, защитники Бриджит
отметили, что она явно счастливее в браке, чем первая леди США, поэтому различия
во внешности супругов президентов не так важны.