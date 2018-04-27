На встрече президента Франции Эммануэля Макрона и американского лидера Дональда Трампа в США первых леди двух стран сфотографировали со спины. Снимки стали поводом для горячей дискуссии в Сети.

На встрече президента Франции ЭммануэляМакрона и американского лидера Дональда Трампа в США первых леди двухстран сфотографировали со спины. Снимки стали поводом длягорячей дискуссии в Сети.Интернет-пользователи бурно обсуждают ягодицы Меланьи Трампи Бриджит Макрон. В то время обтягивающая белая юбка выгодно подчеркиваетформы первой леди США, пятая точка жены французского лидера смотритсяна ее фоне довольно жалко."Элегантнаяженщина и парень в юбке", "Мать и дочь", "Макрон, покорми жену!", "Так сказать, разница налицо", "Простокость унылая", – сравнивают пользователи фигуры Меланьии Бриджит. Некоторые комментаторы посоветовали супруге Макрона носитьнижнее белье с "пушап-эффектом".Другие пользователи Сети заступилисьза супругу Эммануэля Макрона, указав на разницу в возрасте. Ониотметили, что у Бриджит ноги красивее, чем у Меланьи."Затоне силиконовая. Это делает ей честь", "Справа юбка другогопокроя – более свободная", – написали они. Кроме того, защитники Бриджитотметили, что она явно счастливее в браке, чем первая леди США, поэтому различияво внешности супругов президентов не так важны.