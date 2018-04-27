Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) 26 апреля сообщил, что никогда не давал российским спортсменам допинговый коктейль Дюшес. Кроме того, он отказался от обвинений в адрес российского спорта.

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) 26апреля сообщил, что никогда не давал российским спортсменам допинговый коктейль"Дюшес". Кроме того, он отказался от обвинений в адрес российскогоспорта.Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории рассказал в Лозанне, что не видел, чтобы спортсмены употребляли коктейль. Родченков сообщил, что не наблюдал, чтобы атлеты или тренеры получали инструкции по употреблению коктейля, ни разу не видел, чтобы российский спортсмен сдавал заготовленную "чистую" мочу, и чтобы наши соотечественники манипулировали с допинг-пробами.В свою очередь член Совета по внешней и обороннойполитике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов заявил, что все происходящеевокруг Григория Родченкова можно назвать палатой №6. "Родченков как былидиотом, так им и остался. Этот человек известен своим нелогичным поведением…Он начинает от кого-то прятаться, менять внешность. Думаю, его попытаютсянатурализовать, изменив ему документы и так далее. Но дело в том, что он сталобузой и для МОК, и для WADA, и для спецслужб", – цитирует генерала-ФСБ взапасеПочетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев назвал информатора WADA врагом народа. "Все зло было связано с нашей Антидопинговой лабораторией, которой руководил Родченков. Кто ему поверил, кто ему отдал все? Враг народа у нас один – Родченков", – заявил Тягачев.Ранее Родченков заявил,что в России существует целая государственная программа по поддержке допинга. Крометого, он отметил, что создал для спортсменов коктейль "Дюшес",который те употребляли. В результате из-за скандала во время Олимпиады-2018сборной России пришлось выступать под нейтральным флагом.