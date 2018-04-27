Компания Microsoft анонсировала очередное крупное обновление операционной системы Windows 10. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Вестей.Hi-tech, релиз April 2018 Update намечен на следующий понедельник, 30 апреля.

Компания Microsoft анонсировала очередное крупное обновление операционной системы Windows 10. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Вестей.Hi-tech, релиз April 2018 Update намечен на следующий понедельник, 30 апреля."Апрельский" апдейт станет доступен на 700 миллионах устройств. Обновление привнесет турборежим High-Performance, который заставит компьютер работать на полную мощь, возможность упрощенного подключения Bluetooth-устройств, отполированный "текучий" дизайн, функцию Nearby Share для быстрого обмена файлами и Timeline — фактически улучшенную альтернативу экрану со списком недавно открытых программ.Функция Timeline ("Временная шкала") позволит "отмотать" время назад и узнать, над чем работал пользователь за последние 30 дней и как менялись его файлы. Воспользоваться "машиной времени" можно как на компьютерах, так и мобильных устройствах.Focus Assist должна помочь человеку, долгое время сидящему без отрыва от экрана, сохранить концентрацию. Если включить эту настройку, Windows 10 перестанет отвлекать пользователя уведомлениями, новыми письмами, звонками и сообщениями из социальных сетей. Имеется возможность добавить определенных контактов в список исключений и сделать так, чтобы Focus Assist включалась автоматически в рабочие часы.Обновится и браузер Microsoft Edge: пользователи смогут в любой момент заглушать звук на отдельных вкладках, читать книги и PDF-файлы в полноэкранном режиме, сохранять платежную информацию в функции автозаполнения онлайн-форм.Функция Dictation ("Диктовка") позволяет надиктовать компьютеру заметку или документ. Для этого понадобится поместить курсор в текстовое поле, нажать Win+H и начать говорить.Больше об этих и других возможностях новой "десятки" можно узнать из нашего материала. Кроме того, April 2018 Update включает в себя расширенные функции управления IT-инфраструктурой для системных администраторов и платформу машинного обучения Windows Machine Learning, которая позволит разработчикам наделять свои приложениями функциями искусственного интеллекта.Вместе с этим Microsoft выпустила превью-версию обновленного офисного пакета Office 2019. В него войдут новые версии Word, Excel, PowerPoint и Outlook, а также серверные "издания" Exchange, SharePoint и Skype for Business.В новом пакете сделан акцент функции, связанные с рукописным вводом, усиленным нажатием и наклоном стилуса, а также расширенные IT-возможности для корпоративных пользователей. В Excel появятся новые формулы и диаграммы для анализа данных, а PowerPoint обучится анимациям зума и морфингу.”Windows 10 "облегчат" для сверхдешевых планшетов и компьютеров читайте такжеТакже на этот год запланирован релиз отдельной версии Office 2019 для компьютеров на macOS. Как присоединиться к тестированию нового "офиса", можно узнать на сайте разработчика.