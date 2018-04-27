Процесс присвоения каждому россиянину идентификационного номера потребует существенных финансовых затрат. Это нанесет существенный удар бюджету страны.

Процесс присвоения каждому россиянину идентификационногономера потребует существенных финансовых затрат. Это нанесет существенный ударбюджету страны.В настоящее время затраты на взаимодействие гражданина сгосударственной системой оценить сложно. Сейчас действуют индивидуальный номерналогоплательщика, СНИЛС, номер паспорта гражданина. А переход к единомуидентификационному номеру потребует существенных бюджетных расходов, отметил проректорпо инновациям социальной сферы РГСУ Виктор Калинин."Если действительно будет замена документов,удостоверяющих личность гражданина, то необходимо оценивать затраты, связанныес переводом службы учета граждан к новой системе. Потому что это существенноувеличит затраты бюджета на осуществление этих функций. У нас население – более140 миллионов человек. Конечно, потребуется серьезная оценка финансовых затрат,связанных с переводом всех граждан на единый идентификатор", – считаетэксперт.Плюс нововведения в том, что нумерация позволитреализовывать функцию государственных услуг, совмещая ее с функцией уплатыналогов, пошлин и других обязательных платежей. Это существенно облегчит ихадминистрирование, заявил эксперт в эфире НСН.Ранее сообщалось, что в Центробанке, Минфине и Минкомсвязиразрабатывают сквозной идентификатор. Он может появиться у каждого россиянинауже в 2019 году. В будущем такой ID заменит все основные документы – в том числе паспорт,страховое и пенсионное удостоверение. Предполагается, что нововведение упроститработу граждан с банками и госучреждениями.Некоторые эксперты – в частности, директор "Левада-центра" Лев Гудков– предположили, что предложенная нумерация вызовет сильное противодействие состороны "православных фундаменталистов". В этих кругах существуетмнение, что единый номер – это то самое "число зверя", о которомговорится в Книге Откровения. Похожая реакция уже проявлялась, когда властиввели в России СНИЛС.Авторы инициативы отмечают, что уникальный номер позволитроссиянам найти данные о себе в любой базе. Такая система действует в некоторыхстранах – к примеру, во Франции, Финляндии, Индии. По единому номеру можнобудет получать и финансовые услуги. Специалисты полагают, что такойидентификатор повысит скорость обслуживания и снизит риск ошибок.