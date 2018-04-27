Процесс присвоения каждому россиянину идентификационного
номера потребует существенных финансовых затрат. Это нанесет существенный удар
бюджету страны.
Процесс присвоения каждому россиянину идентификационного
номера потребует существенных финансовых затрат. Это нанесет существенный удар
бюджету страны.
В настоящее время затраты на взаимодействие гражданина с
государственной системой оценить сложно. Сейчас действуют индивидуальный номер
налогоплательщика, СНИЛС, номер паспорта гражданина. А переход к единому
идентификационному номеру потребует существенных бюджетных расходов, отметил проректор
по инновациям социальной сферы РГСУ Виктор Калинин.
"Если действительно будет замена документов,
удостоверяющих личность гражданина, то необходимо оценивать затраты, связанные
с переводом службы учета граждан к новой системе. Потому что это существенно
увеличит затраты бюджета на осуществление этих функций. У нас население – более
140 миллионов человек. Конечно, потребуется серьезная оценка финансовых затрат,
связанных с переводом всех граждан на единый идентификатор", – считает
эксперт.
Плюс нововведения в том, что нумерация позволит
реализовывать функцию государственных услуг, совмещая ее с функцией уплаты
налогов, пошлин и других обязательных платежей. Это существенно облегчит их
администрирование, заявил эксперт в эфире НСН.
Ранее сообщалось, что в Центробанке, Минфине и Минкомсвязи
разрабатывают сквозной идентификатор. Он может появиться у каждого россиянина
уже в 2019 году. В будущем такой ID заменит все основные документы – в том числе паспорт,
страховое и пенсионное удостоверение. Предполагается, что нововведение упростит
работу граждан с банками и госучреждениями.
Некоторые эксперты – в частности, директор "Левада-центра" Лев Гудков
– предположили, что предложенная нумерация вызовет сильное противодействие со
стороны "православных фундаменталистов". В этих кругах существует
мнение, что единый номер – это то самое "число зверя", о котором
говорится в Книге Откровения. Похожая реакция уже проявлялась, когда власти
ввели в России СНИЛС.
Авторы инициативы отмечают, что уникальный номер позволит
россиянам найти данные о себе в любой базе. Такая система действует в некоторых
странах – к примеру, во Франции, Финляндии, Индии. По единому номеру можно
будет получать и финансовые услуги. Специалисты полагают, что такой
идентификатор повысит скорость обслуживания и снизит риск ошибок.