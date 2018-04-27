Пранкер Султан Зак рассказал общественности, что не кидался живой курицей в начинающую певицу Диану Шурыгину. По его словам, это сделал его коллега.

Пранкер Султан Зак рассказал общественности, что не кидался живойкурицей в начинающую певицу Диану Шурыгину. По его словам, это сделал его коллега.Зак поведал, что некий мужчина, имя которого он неназывает, предложил прийти на выступление Шурыгиной и поучаствовать всвоеобразном флешмобе. Он приехал на мероприятие, но птицу не кидал."Говорит, я знаю, что ты занимаешься пранками. По-моему,завтра будет песня под фонограмму, давай если я это увижу, подарю ей живуюкурицу. Мол, живая курица – пой в живую. А он просто не удержал ее, курицавыскочила из рук и прямо на Шурыгину. После этого я объявил на весь зал, чтопоют под фонограмму", – рассказал Пятому каналу Султан Зак.После завязалась драка. Супруг Шурыгиной вступился заопозоренную жену, набросился на хулигана и избил его. Однако позже супругскандальной блондинки представил свое видение ситуации и заявил, что это Закнапал на него: "Я защищался, как мог. На видео видно, что я не применилникакой физической силы, а в заявлении написано – за побои, говорят, что яизбил несколько несколько человек. Это лжедонос на меня".Напомним, что вчера 26 апреля очередная попытка ДианыШурыгиной презентовать свою песню завершилась провалом. В поющую жертвуизнасилования кинули живой курицей.Отметим, что это третья попытка Дианы и Саши представить насуд общественности свое музыкальное творение. В первый раз блеснуть на сценеШурыгиной помешала овца, которую привел блогер Дмитрий Торин. Девушка и еесупруг Андрей Шлягин сбежали с праздника. А во второй раз ей отказали продюсерыскандально известного телепроекта "Дом-2".