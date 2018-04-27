Пранкер Султан Зак рассказал общественности, что не кидался живой
курицей в начинающую певицу Диану Шурыгину. По его словам, это сделал его коллега.
Пранкер Султан Зак рассказал общественности, что не кидался живой
курицей в начинающую певицу Диану Шурыгину. По его словам, это сделал его коллега.
Зак поведал, что некий мужчина, имя которого он не
называет, предложил прийти на выступление Шурыгиной и поучаствовать в
своеобразном флешмобе. Он приехал на мероприятие, но птицу не кидал.
"Говорит, я знаю, что ты занимаешься пранками. По-моему,
завтра будет песня под фонограмму, давай если я это увижу, подарю ей живую
курицу. Мол, живая курица – пой в живую. А он просто не удержал ее, курица
выскочила из рук и прямо на Шурыгину. После этого я объявил на весь зал, что
поют под фонограмму", – рассказал Пятому каналу Султан Зак.
После завязалась драка. Супруг Шурыгиной вступился за
опозоренную жену, набросился на хулигана и избил его. Однако позже супруг
скандальной блондинки представил свое видение ситуации и заявил, что это Зак
напал на него: "Я защищался, как мог. На видео видно, что я не применил
никакой физической силы, а в заявлении написано – за побои, говорят, что я
избил несколько несколько человек. Это лжедонос на меня".
Напомним, что вчера 26 апреля очередная попытка Дианы
Шурыгиной презентовать свою песню завершилась провалом. В поющую жертву
изнасилования кинули живой курицей.
Отметим, что это третья попытка Дианы и Саши представить на
суд общественности свое музыкальное творение. В первый раз блеснуть на сцене
Шурыгиной помешала овца, которую привел блогер Дмитрий Торин. Девушка и ее
супруг Андрей Шлягин сбежали с праздника. А во второй раз ей отказали продюсеры
скандально известного телепроекта "Дом-2".