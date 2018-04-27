На автосалоне в Пекине представлен Nissan Terra - крупный настоящий внедорожник, с рамой лестничного типа и честным полным приводом. В Поднебесной новинку предложат в шести комплектациях, но только с пятиместной компоновкой салона. А вот появится ли Terra в России - вопрос сложный.

На автосалоне в Пекине представлен Nissan Terra — крупный "настоящий" внедорожник, с рамой лестничного типа и честным полным приводом. В Поднебесной новинку предложат в шести комплектациях, но только с пятиместной компоновкой салона. А вот появится ли Terra в России — вопрос сложный.