На автосалоне в Пекине представлен Nissan Terra - крупный настоящий внедорожник, с рамой лестничного типа и честным полным приводом. В Поднебесной новинку предложат в шести комплектациях, но только с пятиместной компоновкой салона. А вот появится ли Terra в России - вопрос сложный.
<a href="http://33live.ru/novosti/27-04-2018-oficialno-debyutiroval-novyj-ramnyj-vnedorozhnik-nissan.html" target="_blank">Официально дебютировал новый рамный внедорожник Nissan</a> - На автосалоне в Пекине представлен Nissan Terra - крупный настоящий внедорожник, с рамой лестничного типа и честным полным приводом. В Поднебесной новинку предложат в шести комплектациях, но только с пятиместной компоновкой салона. А вот появится ли Terra в России - вопрос сложный.
[url=http://33live.ru/novosti/27-04-2018-oficialno-debyutiroval-novyj-ramnyj-vnedorozhnik-nissan.html]Официально дебютировал новый рамный внедорожник Nissan[/url] - На автосалоне в Пекине представлен Nissan Terra - крупный настоящий внедорожник, с рамой лестничного типа и честным полным приводом. В Поднебесной новинку предложат в шести комплектациях, но только с пятиместной компоновкой салона. А вот появится ли Terra в России - вопрос сложный.