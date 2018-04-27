Специалисты сообщили о возможных отключениях систем подушек безопасности в связи с атаками хакеров на подключенные к Интернету системы. Также не исключена слежка за транспортными средствами.
Специалисты сообщили о возможных отключениях систем подушек безопасности в связи с атаками хакеров на подключенные к Интернету системы. Также не исключена слежка за транспортными средствами.
Всероссийский центр мониторинга
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций "Антистихия" заявил, что
в 2018 году возможны атаки на подключенные ко всемирной паутине системы. К ним
относятся автомобили и медицинские приборы. В частности, речь идет
о выведении из строя подушек безопасности, управлении машиной и слежении за владельцами транспортных средств.
В связи с предполагаемой угрозой компании
выпускают предупреждения об уязвимостях, которые были обнаружены в упомянутых
устройствах. Эти "дыры" позволяют злоумышленникам вмешиваться
в работу приборов, передает РИА Новости.
Сообщается, что в 2017 году
количество хакерских атак на российские информационные объекты
многократно увеличилось. Больше всего взломов пришлось на компрометацию учетных данных. В общем счете в России DDoS-атаки
занимают 8%, а манипулирование и взлом медиаресурсов – 6%.
Ранее стало известно, что "Лаборатория
Касперского" уже тестирует технологии в сфере кибербезопасности
автомобилей. В своем прогнозе на 2018 год компания предположила, что хакеры могут сфокусироваться на атаке новых подключенных к Интернету систем.
К примеру, злоумышленники могут взломать смартфон
автовладельца. Это позволит им управлять разными функциями машины через привязанное приложение.