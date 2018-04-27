Битва видов в бразильской сельве. Охота молодых голодных ягуаров закончилась неудачно – им пришлось улепетывать от разъяренной гигантской выдры.

Битва видов в бразильской сельве. Охота молодых голодных ягуаров закончилась неудачно – им пришлось улепетывать от разъяренной гигантской выдры.Триллер из жизни больших кошек сняли сотрудники организации Panthera,которая занимается их охраной. Они наблюдали за двумя самками ягуара, которымдали клички Медроза и Джайю. Кошки присели на ствол нависшего над водойдерева,, когда их заметила плескавшаяся в реке гигантская выдра.Угрожающие звуки и движения выдры произвели на ягуаров большоевпечатление. Они предпочли ретироваться – со всей возможной поспешностью.Специалисты в комментариях отмечают, что даже мать этих молодых ягуаров,которая без труда расправляется с кайманами, не рискует связываться с выдрами.