Битва видов в бразильской сельве. Охота молодых голодных ягуаров закончилась неудачно – им пришлось улепетывать от разъяренной гигантской выдры.
Битва видов в бразильской сельве. Охота молодых голодных ягуаров закончилась неудачно – им пришлось улепетывать от разъяренной гигантской выдры.
Триллер из жизни больших кошек сняли сотрудники организации Panthera,
которая занимается их охраной. Они наблюдали за двумя самками ягуара, которым
дали клички Медроза и Джайю. Кошки присели на ствол нависшего над водой
дерева,, когда их заметила плескавшаяся в реке гигантская выдра.
Угрожающие звуки и движения выдры произвели на ягуаров большое
впечатление. Они предпочли ретироваться – со всей возможной поспешностью.
Специалисты в комментариях отмечают, что даже мать этих молодых ягуаров,
которая без труда расправляется с кайманами, не рискует связываться с выдрами.