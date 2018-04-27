Остановилась на светофоре и получила штраф за неправильную парковку: такой курьез произошел с московской автомобилисткой. Какие еще необычные штрафы попадаются в письмах счастья, и какие из них опротестовать просто невозможно?

Остановилась на светофоре и получила штраф за неправильную парковку: такой курьез произошел с московской автомобилисткой. Какие еще необычные штрафы попадаются в "письмах счастья", и какие из них опротестовать просто невозможно?— Я стояла на светофоре, горел красный свет. Я не видела даже службы парковочной, никто рядом не стоял.Крупный штраф за неправильную парковку Екатерина Бабичева получила, стоя на светофоре. Пока горел красный свет, паркон, подкравшийся сзади, снял ее машину дважды.— На фотографиях видно, что я стояла на красный свет, стоп-сигналы у меня зажжены. На зеленый они погасли, потому что я начала движение.Удивительное невезение: вторую фотографию прибор сделал буквально в ту же секунду, как машина тронулась. Но технике этого не объяснишь. Знак перед светофором есть, минуту машина стояла в крайнем ряду, а значит, штраф — три тысячи рублей."Когда я получила штраф, я, конечно, была в шоке, потому что у меня столько возмущений внутри сразу произошло! Я написала сразу жалобу и жду результата сейчас", — рассказывает она.На форумах автомобилистов в таких ситуациях грешат на сами приборы. Но их разработчики уверяют: техника не виновата."Суммарная вероятность ошибки — несколько процентов. Во-первых, если номерной знак автомобиля грязен до чрезвычайности. Во-вторых, бывают случаи, когда номерные знаки перекрываются чем-нибудь", — говорит главный инженер компании-разработчика Владимир Пригоровский.В конечном счете штраф выносит не прибор, а живой человек, который проверяет сделанные фотографии. В данном случае — сотрудник МАДИ. Ему кадры из Зеленограда подозрительными не показались."При обращении к нам автомобилистки мы отменили этот штраф. Мы приносим извинения и хотим подчеркнуть, что во всех спорных ситуациях МАДИ всегда принимает сторону автомобилиста", — говорит пресс-секретарь Московской административной дорожной инспекции Ольга Дыгало.Самому автомобилисту важно не зевать: на обжалование есть всего десять дней. У Натальи Каплиной штраф не менее курьезный: ее остановил сотрудник ДПС для проверки документов — прямо под запрещающим знаком. Документы оказались в порядке, а через неделю пришло "письмо счастья", когда Наталья уже была в отъезде."У меня ощущение, что сотрудник ГИБДД намеренно остановил меня в этом месте, и мне спустя какое-то время пришел штраф на 3 тысячи рублей. И все мои попытки обжаловать были безрезультатны, поскольку сказали, что я пропустила срок для обжалования данного постановления", — говорит она.Штраф наверняка бы отменили: на фото отчетливо видна и машина ДПС, и сам сотрудник. Сложнее бывает, когда на кадрах с прибора нет таких явных доказательств. Тогда, говорят эксперты, чтобы не платить незаслуженный штраф, придется поработать самому."Можно попробовать найти камеры видеозаписи, которые могут быть где-то рядом на магазине, на доме, для того, чтобы уж точно закрепить эффект. Посмотреть записи видеорегистратора — сейчас уже каждая третья машина им обладает. Поэтому чем больше доказательную базу собрать, тем, конечно, будет проще", — советует руководитель экспертного центра Александр Шумский.Главное — доказать, что нарушения действительно не было.