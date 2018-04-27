Отец рублевого миллиардера Александра Зайонца
погиб 26 апреля в своей квартире на юго-западе столицы. Леонид Робертович Зайонц страдал
депрессией из-за многочисленных болезней.
Отец рублевого миллиардера Александра Зайонца
погиб 26 апреля в своей квартире на юго-западе столицы. Леонид Робертович Зайонц страдал
депрессией из-за многочисленных болезней.
Обнаружила мужчину около 16.00 его гражданская жена – 72-летняя
Нина Васильевна. Утром 26 апреля ей нужно было отлучиться по своим делам в
квартиру в районе Ховрино.
В последнее время Леонид Робертович находился в депрессивном
состоянии из-за болезней. В этом году пенсионер два раза лежал в больнице. Он
очень боялся стать обузой для Нины Васильевны и постоянно об этом говорил,
передает "Московский комсомолец".
Днем женщина созванивалась с мужем,
и ничего не предвещало беды. Разговор шел об ужине, а 30 апреля пара собиралась
поехать на дачу.
Нина Васильевна пыталась до
приезда медиков вернуть Леонида Робертовича к жизни, но все было
безрезультатно. После звонка в службу 03 женщина сразу позвонила единственному
сыну Александру Зайонцу.
Миллиардер собирался приехать в Следственный комитет 27 апреля,
чтобы дать показания. Предварительно, речи о
криминальном характере смерти не идет.
Александр Зайонц входит в рейтинг "Топ-500 российских
миллиардеров" по версии "Финанс". Он занимал пост вице-президента группы
компаний "М.Видео", занимался развитием торговой сети "Домашний интерьер"
(Kika), входит в совет директоров торговой розничной сети "Магнит".