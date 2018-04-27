Отец рублевого миллиардера Александра Зайонца погиб 26 апреля в своей квартире на юго-западе столицы. Леонид Робертович Зайонц страдал депрессией из-за многочисленных болезней.

Отец рублевого миллиардера Александра Зайонцапогиб 26 апреля в своей квартире на юго-западе столицы. Леонид Робертович Зайонц страдалдепрессией из-за многочисленных болезней.Обнаружила мужчину около 16.00 его гражданская жена – 72-летняяНина Васильевна. Утром 26 апреля ей нужно было отлучиться по своим делам вквартиру в районе Ховрино.В последнее время Леонид Робертович находился в депрессивномсостоянии из-за болезней. В этом году пенсионер два раза лежал в больнице. Оночень боялся стать обузой для Нины Васильевны и постоянно об этом говорил,передает "Московский комсомолец".Днем женщина созванивалась с мужем,и ничего не предвещало беды. Разговор шел об ужине, а 30 апреля пара собираласьпоехать на дачу.Нина Васильевна пыталась доприезда медиков вернуть Леонида Робертовича к жизни, но все былобезрезультатно. После звонка в службу 03 женщина сразу позвонила единственномусыну Александру Зайонцу.Миллиардер собирался приехать в Следственный комитет 27 апреля,чтобы дать показания. Предварительно, речи окриминальном характере смерти не идет.Александр Зайонц входит в рейтинг "Топ-500 российскихмиллиардеров" по версии "Финанс". Он занимал пост вице-президента группыкомпаний "М.Видео", занимался развитием торговой сети "Домашний интерьер"(Kika), входит в совет директоров торговой розничной сети "Магнит".