Показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), где беглый предатель не смог подтвердить свои ранее сделанные заявления, являются доказательством его лжи и клеветы против России и ее спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Показания бывшего главы Московской антидопинговойлаборатории Григория Родченкова на слушаниях в Спортивном арбитражном суде(CAS), где беглый предатель не смог подтвердить свои ранее сделанные заявления,являются доказательством его лжи и клеветы против России и ее спортсменов. Об этомзаявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.На слушаниях, которые состоялись 26 апреля, Родченков, вчастности, сказал, что никогда не давал атлетам допинговый коктейль"Дюшес, а также не располагает сведениями о наличии инструкции по егоупотреблению. Кроме того, беглый предатель заявил, что не занимался сбором"чистых" проб, не был свидетелем, как они выдаются спортсменам, атакже не имеет доказательств вмешательства спортсменов в процедуру допинговогоконтроля.По словам Пескова, Родченков путается в показаниях.Фактически, отметил представитель президента, бывший руководитель Московскойантидопинговой лаборатории подтверждает, что лгал и клеветал. "Конечно же,мы надеемся, что эта ситуация заставит различные организации еще раз оченьсерьезно посмотреть на предтечу тех или иных решений, которые они принимали вотношении наших спортсменов", – подчеркнул пресс-секретарь президента.Песков добавил, что эта тема заслуживает большое вниманиесредств массовой информации, прежде всего тех, кто поверил беглому предателю икинулся обвинять российских спортсменов в допинге. "Нас тогда непослушали", – посетовал он.Шокирующие признания Родченкова прокомментировали и вроссийском спортивном сообществе. Так, президент Федерации лыжных гонок ЕленаВяльбе заявила, что после откровений Родченкова будут поданы иски в европейскиесуды. "Для того, чтобы предпринимать дальнейшие шаги, мы хотим дождатьсяобъяснений по всем спортсменам. Особенно нас волнуют дела трех девчонок,которые не были оправданы", – сказала она.В свою очередь, трехкратный олимпийский чемпион погреко-римской борьбе Александр Карелин отметил, что ложь беглого предателя былаочевидной. У Родченкова полно нестыковок, искажений и просто грязныхинсинуаций. К нему сейчас подходит цитата из Марка Твена: "Чем больше врёшь,тем больше нужно запоминать", – цитирует именитого спортсмена со ссылкой наРИА Новости.Действия информатора Всемирного антидопингового агентстваявляются "нечистоплотной игрой", полагает руководитель комиссииАссоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев. По его словам,Родченков не отказался от своих показаний, а лишь уклонился от некоторых изобвинений. "Этой нечистой игрой они решают судьбу наших спортсменов инашей страны", – сказал юрист в эфире .Ранее бывший руководитель Московской антидопинговойлаборатории ранее заявлял, что в России существует государственная программа поподдержке допинга. Кроме того, беглый предатель утверждал, что именно он создалдля спортсменов коктейль "Дюшес", который те употребляли. Врезультате из-за скандала российским олимпийцам пришлось выступать под нейтральнымфлагом на зимних Играх в Пхенчхане.