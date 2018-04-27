Президиум Совета законодателей рассмотрел вопрос о повсеместном распространении практики возврата к системе учреждений для временного пребывания лиц, находящихся в нетрезвом состоянии.

Президиум Совета законодателей рассмотрел вопрос о повсеместном распространении практики возврата к системе учреждений для временного пребывания лиц, находящихся в нетрезвом состоянии.Идею собираются закрепить законодательно, а деньги на её реализацию поискать в региональных бюджетах.Статистика прошлых лет свидетельствует, что отказ от общегосударственной системы вытрезвителей в 2011 году стал не бесспорным решением.На тот момент ежегодно в подобные заведения попадали 2-2,5 миллиона человек. С отменой вытрезвителей людей в состоянии алкогольного опьянения меньше не стало. Система стала работать иначе. Полиция при обнаружении пьяного теперь вызывает наряд скорой помощи. Медики же, зачастую на момент прибытия не фиксируют у человека состояния, требующего срочного медицинского вмешательства. У полиции тоже часто нет оснований привлекать человека к ответственности.Нетрезвый человек остаётся предоставлен самому себе и порой становится жертвой преступников, готовых воспользоваться его беспомощным положением, а иногда и сам совершает правонарушения.В то же время, в случае неблагоприятных погодных условий, нетрезвые люди, оказавшись на улице, погибают от переохлаждения организма.На этот факт в ходе встречи обратила внимание спикер Совета Федерации Валетина Матвиенко."В ряде субъектов уже наработана практика создания специализированных учреждениЙ. Благодаря этому число преступлений, совершенных в алкогольном опьянении, сократилось на 12-15 процентов", — заявила Матвиенко. По её мнению такой опыт целесообразно использовать в масштабах страны.Матвиенко обратила внимание, что сложность в этом вопросе состоит в разграничении полномочий полиции и медиков, но устранить эту проблему должны в правительстве.Депутаты вспомнили, что во времена СССР пребывание в вытрезвителе было платным для того, кто в нём оказывался. Вероятно, эта практика будет признана оправдывающей себя и в реалиях сегодняшнего дня.Ещё один аспект проблемы – это критерий по которому будет определяться степень опьянения того или иного лица и решаться вопрос о его принудительной отправке в вытрезвитель. Очевидно, одним из параметров будет считаться утрата гражданином способности самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве.