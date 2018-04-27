Пыльная буря в Кувейте и Саудовской Аравии заставила понервничать пассажиров авиалайнеров, оказавшихся в воздушном пространстве этих стран. Люди, находившиеся на борту воздушных судов, сняли несколько видео, запечатлевших разгул стихии.

Пассажир авиалайнера, находившегося в минувший четверг, 26 апреля, в воздушном пространстве Кувейта, снял на камеру мобильного телефона момент расхождения воздушного судна и песчаной бури.На кадрах, сделанных через иллюминатор, видна впечатляющая стена пыли и песка, поднятая в воздух сильным ветром.Какое-то время самолет находился в непосредственной близости от пыльной бури, после чего удалился прочь.Это атмосферное явление заставило понервничать людей, оказавшихся на борту самолета, выполнявшего внутренний рейс по территории Саудовской Аварии из Эр-Рияда в Бурайду.Пассажиры, обнаружившие, что воздушное судно влетело в бурю и зону турбулентности, запаниковали, стали кричать и молиться. К счастью, все обошлось благополучно.Еще один ролик был снят из кабины при посадке лайнера в аэропорту города Джизана, где пилоты успели приземлится, буквально влетев в бурю.