Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в командном спринте в лыжных гонках Алексей Петухов весьма эмоционально прокомментировал сенсационное признание Григория Родченкова, который накануне во время дачи показаний отказался от своих обвинений.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в командном спринте в лыжных гонках Алексей Петухов весьма эмоционально прокомментировал сенсационное признание Григория Родченкова, который накануне во время дачи показаний отказался от своих обвинений и не смог подтвердить, что наши спортсмены принимали допинг.Алексей Петухов в эфире программы "60 минут" заявил, что уже не знает — радоваться или расстраиваться признаниям главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова:"Я скажу одно, что этот человек — психически неуравновешен, и вести с ним какие-то переговоры и обсуждать его — это неправильно. Я бы его просто, ну, извините, взял бы и расстрелял! Наверное, это сделало бы 99 процентов в нашей стране".В свою очередь телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подчеркнул, что показания Родченкова, на которых строилась вся система обвинения в суде, рассыпались как карточный домик. "Хотя со своей задачей эти ребята справились. У Леши Петухова — великого спортсмена — украли возможность бороться за Олимпийское золото", — возмутился Губерниев.Ранее стало известно, что бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) не смог подтвердить часть своих утверждений касательно применения допинга российскими спортсменами. Родченков заявил, что никогда не распространял среди спортсменов допинговый коктейль "Дюшес", не видел, как его принимают, и не имеет сведений о том, что имелись инструкции по его употреблению.Как заметил ведущий Евгений Попов, этими сведениями Спортивный арбитражный суд располагал еще 1 февраля, до начала Олимпиады в Пхенчхане, но, по известным причинам, они опубликованы и преданы огласке только теперь.