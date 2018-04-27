Курсант четвертого курса Краснодарского авиационного училища Михаил Еманов смог посадить учебно-тренировочный самолет Л-39 с неработающим двигателем. Инцидент произошел на учебном аэродроме рядом с Майкопом.

Курсант четвертого курса Краснодарского авиационного училища Михаил Еманов смог посадить учебно-тренировочный самолет Л-39 с неработающим двигателем. Инцидент произошел на учебном аэродроме рядом с Майкопом.При взлете в воздухозаборник машины попала птица. На высоте всего 200 метров силовая установка отказала, поэтому у пилота оставались считаные секунды, чтобы принять решение: катапультироваться или сажать машину.Еманов выбрал второй вариант и сумел аккуратно приземлить Л-39 "на брюхо". В итоге сам курсант не только не пострадал, но и спас самолет, который после небольшого ремонта сможет вернуться в строй. Командующий Воздушно-космическими силами представил Михаила Еманова к награде, сообщает агентство ТАСС.Один из самых известных случаев попадания птицы в двигатель боевого самолета произошел на авиасалоне Ле-Бурже 8 июня 1989. Но тогда у российского пилота-испытателя Анатолия Квочура просто не было шансов посадить истребитель МиГ-29. Поэтому летчик до последнего направлял машину в единственное место, где не было людей, и катапультировался за доли секунды до катастрофы. При взрыве самолета никто не пострадал.