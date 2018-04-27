Исследователи из американского Медицинского колледжа внимательно изучили способность растворимой соды влиять на здоровье. Ученые выяснили, что используемый в быту порошок способен защитить людей от развития опасных аутоимунных заболеваний.

Исследователи из американского Медицинского колледжа внимательно изучили способность растворимой соды влиять на здоровье. Ученые выяснили, что используемый в быту порошок способен защитить людей от развития опасных аутоимунных заболеваний.Эксперты доказали, что сода способствует выработке большего количества желудочной кислоты. В свою очередь, она помогает пищеварению, убивая болезнетворные частицы.Медики также убеждены, что употребление соды снижает нагрузку на селезенку, передает портал MedicalXpress.Таким образом снижается количество элементов, провоцирующих воспалительные реакции, и увеличивается число противовоспалительных клеток.В ходе эксперимента специалисты давали растворенную в воде соду людям и крысам. Было обнаружено, что употребление такой смеси в течение двух недель значительно влияло на активность иммунной системы.Аналогичным образом сода влияет и на почки, считают медики. Один из авторов исследования заявил, что при сбоях в этом органе кровь может сильно окислиться. Это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Сода, которая является всасывающим антацидом, замедляет вредоносный процесс.Ранее ученые пришли к выводу, что употребление небольших порций темного шоколада положительно влияет на иммунитет. Несколько граммов десерта в день способны улучшить память, снизить уровень стресса и простимулировать мозговую активность.