Наследница режиссера Олега Табакова Александра не
смогла простить отца и не пришла на его похороны. Подруга метра Юлия Косарева
рассказала журналистам о причинах таких, мягко говоря, прохладных
взаимоотношений между родственниками.
Наследница режиссера Олега Табакова Александра не
смогла простить отца и не пришла на его похороны. Подруга метра Юлия Косарева
рассказала журналистам о причинах таких, мягко говоря, прохладных
взаимоотношений между родственниками.
Юлия поведала, что многие годы была вхожа в дом Табакова и
его первой жены Людмилы Крыловой. Она одна из первых узнала о том, что супруги
решили расстаться, инициатива разойтись исходила от Людмилы. "Как я пережила их развод? Сложно. И Олег
родной мне человек, и Люся. Вся вина была на Табакове. К тому же Люся осталась
одна: Антон, Саша уже взрослые... И я выбрала ее", – вспоминает свои ощущения Юлия.
По мнению Косаревой, сильнее всего от развода пострадали
старшие дети Олега Павловича – Антон и Александра. Они не смогли простить
предательство знаменитого родственника.
Вскоре после расставания родителей Александра отказалась
работать с отцом. Девушка уволилась с "Табакерки". "Думаю, не могла перенести,
что будущая жена отца сидела с ней в одной гримерной бок о бок. Перед тем, как
покинуть труппу, Саша высказала отцу все, что думает про него и его театр.
Столкнулись два очень сильных характера. И никто не пошел на уступки", – высказалась
подруга Табакова.
Время шло, страсти поутихли, Антон померился с отцом и даже
принимал его в своем ресторане. А вот Александра не смогла забыть обиды.
"Сашина актерская жизнь вообще закончилась, хотя после
"Табакерки" ее наверняка принял бы любой театр, какой бы ни пожелала. Но
поскольку пересуды о разводе Табакова еще долго не прекращались – одни
сочувствовали, другие злорадствовали, – Саше, наверное, не хотелось опять во
все это окунаться. Разговоры, обсуждения, расспросы... Она работала ведущей на
радио, снималась на телевидении в передаче для подростков", – цитирует Косареву
"Караван историй".