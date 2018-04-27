Наследница режиссера Олега Табакова Александра не смогла простить отца и не пришла на его похороны. Подруга метра Юлия Косарева рассказала журналистам о причинах таких, мягко говоря, прохладных взаимоотношений между родственниками.

Наследница режиссера Олега Табакова Александра несмогла простить отца и не пришла на его похороны. Подруга метра Юлия Косареварассказала журналистам о причинах таких, мягко говоря, прохладныхвзаимоотношений между родственниками.Юлия поведала, что многие годы была вхожа в дом Табакова иего первой жены Людмилы Крыловой. Она одна из первых узнала о том, что супругирешили расстаться, инициатива разойтись исходила от Людмилы. "Как я пережила их развод? Сложно. И Олегродной мне человек, и Люся. Вся вина была на Табакове. К тому же Люся осталасьодна: Антон, Саша уже взрослые... И я выбрала ее", – вспоминает свои ощущения Юлия.По мнению Косаревой, сильнее всего от развода пострадалистаршие дети Олега Павловича – Антон и Александра. Они не смогли проститьпредательство знаменитого родственника.Вскоре после расставания родителей Александра отказаласьработать с отцом. Девушка уволилась с "Табакерки". "Думаю, не могла перенести,что будущая жена отца сидела с ней в одной гримерной бок о бок. Перед тем, какпокинуть труппу, Саша высказала отцу все, что думает про него и его театр.Столкнулись два очень сильных характера. И никто не пошел на уступки", – высказаласьподруга Табакова.Время шло, страсти поутихли, Антон померился с отцом и дажепринимал его в своем ресторане. А вот Александра не смогла забыть обиды."Сашина актерская жизнь вообще закончилась, хотя после"Табакерки" ее наверняка принял бы любой театр, какой бы ни пожелала. Нопоскольку пересуды о разводе Табакова еще долго не прекращались – однисочувствовали, другие злорадствовали, – Саше, наверное, не хотелось опять вовсе это окунаться. Разговоры, обсуждения, расспросы... Она работала ведущей нарадио, снималась на телевидении в передаче для подростков", – цитирует Косареву"Караван историй".