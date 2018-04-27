Законодательные органы остаются основой устойчивости государственного строя. При этом мир постепенно движется в сторону усиления парламентарного начала, уверен публицист Борис Межуев.

Законодательныеорганы остаются основой устойчивостигосударственного строя. При этом мир постепенно движется в сторонуусиления парламентарного начала, уверен публицист Борис Межуев.Россия отмечает День парламентаризма. 27 апреля 1906 года начала работуГосударственная дума Российской Империи. Депутатов и сенаторов поздравилВладимир Путин: президент встретился в Петербурге с Советом законодателей приФедеральном собрании.Главагосударства сказал, что рассчитываетна эффективное и слаженное взаимодействие парламентариев с будущим составомправительства при решении задач, обозначенных в своем послании Федеральномусобранию.Спикер Госдумы Вячаслав Володинтоже поздравил коллег с праздником. По его мнению, парламент представляетинтересы многонационального народа России. "Важно, чтобы российскийпарламентаризм развивался, а работа законодателей была эффективна", – заявилВолодин.Отношение к парламентаризму в России, да и вообще в мире, довольнопротиворечиво. Что не мешает законодательным органам разных стран оставатьсяосновой устойчивости государственного строя, считает главный редактор портала , публицист Борис Межуев.По егомнению, настоящая демократия испытывает внутреннее стеснение по поводу большойроли законодателей. Но этому противоречит то обстоятельство, что на Западе мывидим неуклонную эволюцию в сторону расширения парламентской демократии. Но,несмотря на сопротивление многих противоборствующих сил, все-таки мир движетсяв сторону усиления парламентарного начала.Межуевназывает парадоксом то, что парламенты увеличивают свое значение. Сильнаявласть лидера государства, в том числе демократически избранного, значительнаяроль исполнительной власти в США и во Франции все больше и больше ослабевает,считает он.Парламенты перестают играть роль революционной силы. Они играют роль силы порядка, опорыобщества, в большей степени напоминая роль Сената в Риме, чем роль народныхсобраний в Афинах.Публицистотмечает также, что парламенты оказываются средоточием наиболее патриотической,национально-мыслящей части общества. Это характерно, в том числе, для США иРоссии."Видно,что в редких случаях парламенты как бы останавливают руководителей государстваот жестких действий, связанных с применением силы. Но чаще фиксируется обратнаятенденция: парламент правеет и становится более непримиримым к внешним врагамгосударства", – говорит Межуев. Этот тезис, по его мнению, можно отнести ик России, по крайней мере, в части внешней политики.Экспертотмечает возрастающую роль Госдумы после того, как ее возглавил ВячеславВолодин. "За долгое время впервые возникло ощущение, что парламентстал действительно ветвью власти, а ее глава третьим человеком в стране", -говорит Борис Межуев.Мы видимявное соединение личности и института. В России личность играет важную роль.Напомним,что выступая сегодня, 27 апреля на встрече президента с законодателями, спикерГосдумы предложил несколько важных подходов к работе над реализацией посланияпрезидента Федеральному собранию. Речь шла о более тесном сотрудничествеисполнительной власти с региональными парламентами.Помнению Володина, за счет обратной связи с регионами, Госдума сможет выйти напринципиально новое качество работы и ее динамику. "Такой подход создастсистемную основу для эффективной реализации всех задач посланияпрезидента", – заявил Володин. Говоря о развитии парламентаризма вРоссии, спикер сказал, что он не может быть застывшей формой и должен развиваться.