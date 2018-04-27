Законодательные
органы остаются основой устойчивости
государственного строя. При этом мир постепенно движется в сторону
усиления парламентарного начала, уверен публицист Борис Межуев.
Законодательные
органы остаются основой устойчивости
государственного строя. При этом мир постепенно движется в сторону
усиления парламентарного начала, уверен публицист Борис Межуев.
Россия отмечает День парламентаризма. 27 апреля 1906 года начала работу
Государственная дума Российской Империи. Депутатов и сенаторов поздравил
Владимир Путин: президент встретился в Петербурге с Советом законодателей при
Федеральном собрании.
Глава
государства сказал, что рассчитывает
на эффективное и слаженное взаимодействие парламентариев с будущим составом
правительства при решении задач, обозначенных в своем послании Федеральному
собранию.
Спикер Госдумы Вячаслав Володин
тоже поздравил коллег с праздником. По его мнению, парламент представляет
интересы многонационального народа России. "Важно, чтобы российский
парламентаризм развивался, а работа законодателей была эффективна", – заявил
Володин.
Отношение к парламентаризму в России, да и вообще в мире, довольно
противоречиво. Что не мешает законодательным органам разных стран оставаться
основой устойчивости государственного строя, считает главный редактор портала , публицист Борис Межуев.
По его
мнению, настоящая демократия испытывает внутреннее стеснение по поводу большой
роли законодателей. Но этому противоречит то обстоятельство, что на Западе мы
видим неуклонную эволюцию в сторону расширения парламентской демократии. Но,
несмотря на сопротивление многих противоборствующих сил, все-таки мир движется
в сторону усиления парламентарного начала.
Межуев
называет парадоксом то, что парламенты увеличивают свое значение. Сильная
власть лидера государства, в том числе демократически избранного, значительная
роль исполнительной власти в США и во Франции все больше и больше ослабевает,
считает он.
Парламенты перестают играть роль революционной силы. Они играют роль силы порядка, опоры
общества, в большей степени напоминая роль Сената в Риме, чем роль народных
собраний в Афинах.
Публицист
отмечает также, что парламенты оказываются средоточием наиболее патриотической,
национально-мыслящей части общества. Это характерно, в том числе, для США и
России.
"Видно,
что в редких случаях парламенты как бы останавливают руководителей государства
от жестких действий, связанных с применением силы. Но чаще фиксируется обратная
тенденция: парламент правеет и становится более непримиримым к внешним врагам
государства", – говорит Межуев. Этот тезис, по его мнению, можно отнести и
к России, по крайней мере, в части внешней политики.
Эксперт
отмечает возрастающую роль Госдумы после того, как ее возглавил Вячеслав
Володин. "За долгое время впервые возникло ощущение, что парламент
стал действительно ветвью власти, а ее глава третьим человеком в стране", -
говорит Борис Межуев.
Мы видим
явное соединение личности и института. В России личность играет важную роль.
Напомним,
что выступая сегодня, 27 апреля на встрече президента с законодателями, спикер
Госдумы предложил несколько важных подходов к работе над реализацией послания
президента Федеральному собранию. Речь шла о более тесном сотрудничестве
исполнительной власти с региональными парламентами.
По
мнению Володина, за счет обратной связи с регионами, Госдума сможет выйти на
принципиально новое качество работы и ее динамику. "Такой подход создаст
системную основу для эффективной реализации всех задач послания
президента", – заявил Володин. Говоря о развитии парламентаризма в
России, спикер сказал, что он не может быть застывшей формой и должен развиваться.