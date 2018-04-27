Злоумышленник, похитивший экскаватор, не смог предоставить сотрудникам полиции документы на транспортное средство, после чего попытался скрыться...

Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержали 37-летнего приезжего, подозреваемого в краже строительной техники.В ночное время в ходе патрулирования территории сотрудниками полиции на Каспийской улице для проверки был остановлен экскаватор-погрузчик. Водитель не смог предоставить полицейским необходимые документы на технику и попытался скрыться, но был задержан. Им оказался 37-летний приезжий.Позже в ОМВД России по району Нагатино-Садовники с заявлением обратился представитель одной из фирм и заявил, что с Коломенского проезда неизвестный похитил принадлежащий компании экскаватор-погрузчик, после чего скрылся. Ущерб составил 2,5 млн рублей.По данному факту следствием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного противоправного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22