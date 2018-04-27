Злоумышленница, работавшая няней в одной из семей, тайно похищала денежные средства работодательницы, когда ее никто не видел...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского задержали женщину, подозреваемую в краже денежных средств у работодательницы.В ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы поступило заявление о краже от 43-летней москвички, проживающей на улице Удальцова. Потерпевшая сообщила, что из ее дома стали пропадать денежные средства. Общий материальный ущерб составил более 2 млн рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 56-летняя приезжая из ближнего зарубежья, которую заявительница взяла на работу няней для своего ребенка. Установлено, что злоумышленница, пользуясь моментами, когда ее никто не видел, тайно похищала денежные средства, как в рублях, так и в иностранной валюте. Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93