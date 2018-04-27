Доставку неонацистов в Одессу перед трагедией в Доме профсоюзов оплатил Петр Порошенко. Детали кровавого преступления 2 мая 2014 года рассказал журналистам один из грузинских снайперов, которые сейчас скрываются от своих нанимателей.

Доставку неонацистов в Одессу перед трагедией в Домепрофсоюзов оплатил Петр Порошенко. Детали кровавого преступления 2 мая 2014года рассказал журналистам один из "грузинских снайперов", которыесейчас скрываются от своих нанимателей."Грузинские снайперы", как выяснилось, работали нетолько на киевском Майдане. Как рассказал израильским СМИ один из членовгруппы, им довелось потрудиться и в Одессе.По словам Цезаря Баджалидзе, провокаторов в Одессу 2 мая2014-го свозили автобусами. А задачу им ставили те, кто сейчас сидят в высшихэшелонах украинской власти. Отряду было сказано, что Анти-майдан, на которыйсобрались одесситы, надо разогнать, а палатки уничтожить. Наставлял боевиков нынешнийспикер Верховной рады, в то время бывший комендантом Майдана Андрей Парубий.Именно он впоследствии отдал приказ загнать протестующих в Дом профсоюзов.Тот же Парубий, по словам наемника, позаботился о том, чтобыне было пожарных, когда Дом профсоюзов охватило пламя. Он приказал по рациибоевикам заблокировать дорогу и не пропускать пожарные машины к зданию.В откровениях "грузинских снайперов" до сих порзвучали две фамилии людей, которые отправляли их на площадь в Киеве: это бывшийвоенный советник экс-президента Грузии – а ныне командир "Грузинскоголегиона" в Донбассе Мамука Мамулашвили и сам Михаил Саакашвили. Однако всвязи с Одессой Баджалидзе вспомнил еще одно имя."Мамулашвили я встретил ближе к вечеру, спросил: "Гдемои деньги? Я умываю руки". Он мне сказал, что деньги должен датьСаакашвили, а Саакашвили, говорит, должен дать Порох. Впоследствии я узнал, ктотакой Порох. Это был Порошенко", – вспоминает снайпер.Денег наемникам так и не заплатили – нынешнему украинскомуруководству не до "отработанного материала". Снайперы сейчасскрываются, опасаясь за свою жизнь, пишет2 мая 2014 года жители Одессы вышли на улицы и разбилипалаточный городок, протестуя против государственного переворота в Киеве иполитики новых властей в отношении русскоязычного населения Украины. Группывооруженных националистов при поддержке наемников разгромили городок, загналипротестующих в Дом профсоюзов и подожгли здание. В огне погибли 42 человека.