Новые доказательства того, что химическая атака в Думе была инсценирована, обнаружились в самой Сирии. О крайней небрежности режиссеров этого спектакля говорит то, что они даже не пытались спрятать следы своего творчества.

Новые доказательства того, что химическая атака в Думе была инсценирована, обнаружились в самой Сирии. О крайней небрежности режиссеров этого спектакля говорит то, что они даже не пытались спрятать следы своего "творчества".Это Дума — город, который якобы стал объектом химической атаки сирийских правительственных сил 7 апреля. Обычный жилой дом недалеко от центральной площади города. Идем на третий этаж, где якобы и находится доказательство применения химоружия — тот самый баллон с хлором. Но даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что здесь многое не сходится.Первая несостыковка — пробоина, которую якобы проделал баллон. Пусть даже он упал с высоты несколько сотен метров, но на нем нет ни царапины. Если бы он действительно упал с воздуха, баллон должно было бы разорвать, или он должен был быть серьезно поврежден. Во-вторых, его объем — 70-80 литров. Это противоречит утверждению "Белых касок" о том, что люди, которые пострадали в результате химатаки, находились в цокольном этаже. Баллон и сейчас находится на третьем этаже. Этого количества хлора было бы просто недостаточно для того, чтобы люди отравились. И еще одна деталь – резьба, по которой видно, что кран не выбит, а скручен, а сам баллон сюда был просто принесен.Все это указывает на то, что якобы химическая атака сирийский армии была лишь постановкой боевиков. Но с ее натуральностью не вышло. Об этом говорят и российские специалисты войск радиационной, химической и бактериологической защиты, которые провели детальный анализ обстоятельств инцидента."Баллистическая экспертиза показала, что место нахождения баллона с хлором и отверстие в крыше разнесены на такое расстояние, которое исключает версию сброса снаряда с летательного аппарата. При осмотре остатков пробитой крыши обнаружен хвостовик реактивного снаряда, который, видимо, и стал причиной пролома в потолке. Хотя мы не исключаем и искусственный характер разрушения перекрытия", — заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Сергей Кикоть.Тут и специалистом быть не надо, чтобы понять, что здесь что-то явно не так. Удивительным образом после "удара" более чем 100-килограммового баллона в маленькой комнате нетронутыми остались мелкая посуда и предметы интерьера. Это, кстати, хорошо видно и на фейковом видео. Кровать также практически цела.Ответ на вопрос, каким образом баллон попал в квартиру, можно найти на лестнице. На ступенях видны следы желтой краски — баллон такого же цвета. Еще одно доказательство мнимости химатаки находим этажом ниже. Живой и здоровый мужчина по имени Ахмед и курицы, которых он разводит в квартире, благополучно пережившие так называемую "химическую атаку". "В тот день я сидел в подвале вместе с остальными жителями дома, а когда я вышел мне сказали, что в квартире надо мной взломана дверь. Я поднялся и увидел там баллон", — рассказывает Ахмед.Все это еще раз свидетельствует о постановочном характере "химатаки". Иными словами, ее придумали, срежиссировали, а вот достоверно воплотить не вышло. Прокололись на деталях. И кто бы ни был постановщиком этого спектакля, его цель ясна — дестабилизировать ситуацию в регионе.Поставить точку в этой истории должен доклад ОЗХО. Инспекторы этой организации уже побывали в Думе и осмотрели оба баллона, на месте взяли необходимые образцы и передали на исследование в лабораторию.