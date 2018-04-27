Телеведущий и артист Борис Корчевников испугал фанатов. Неудачное фото актера навело их на мысли, что из-за неустроенности в личной жизни он наплевал на свой внешний вид.

Телеведущий и артист БорисКорчевников испугал фанатов. Неудачное фото актера навело их на мысли, что из-за неустроенности в личной жизни он наплевал на свой внешний вид.В своем Instagram Борисопубликовал снимок, на котором разговаривает по телефону сидя в открытойбеседке, а на коленях у Корчевникова сидит черно-белый кот. Артист облачен внеприметную синюю куртку и болотного цвета штаны.Внимательные поклонники заметили,что Борис стал неважно выглядеть: осунулся и померк. Особо тревожные фанатыпредположили, что артист хворает. Другие уверяли, что без женщины рядом он просто перестал следить за собой."Животные ложатся на больные места потому-чтоони теплые/горячие. Это факт. Кошки тянутся к добрым людям", "Борис я вам желаюот всей души здоровья. Вы замечательный человек. У вас очень трогательныепередачи. Вы очень душевно ведете их. Но очень бы хотелось чтоб у вас былажизнь по радостнее. И вы чтобы вы больше улыбались. Вам так идет улыбка. Но ужочень вы серьезный. Живите веселее пожалуйста", "Искренне желаю встретить свою половину, светлую, чистую", "Если быне телефон, похож на бомжика в летнем кафе", – писали взволнованные поклонницы.Беспокойство фолловероввполне оправданно, ведь в те, кто пристально следит за жизнью и творчеством Корчевниковазнают, что в 2015 году Борис перенес операцию по удалению доброкачественнойопухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. А недавно в Сетисообщалось, что у певца обнаружили проблемы со зрением. Несмотря на то, что, сейчас жизни актера ничтоне угрожает, фанатки очень переживают за кумира.