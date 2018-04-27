Телеведущий и артист Борис
Корчевников испугал фанатов. Неудачное фото актера навело их на мысли, что из-за неустроенности в личной жизни он наплевал на свой внешний вид.
Телеведущий и артист Борис
Корчевников испугал фанатов. Неудачное фото актера навело их на мысли, что из-за неустроенности в личной жизни он наплевал на свой внешний вид.
В своем Instagram Борис
опубликовал снимок, на котором разговаривает по телефону сидя в открытой
беседке, а на коленях у Корчевникова сидит черно-белый кот. Артист облачен в
неприметную синюю куртку и болотного цвета штаны.
Внимательные поклонники заметили,
что Борис стал неважно выглядеть: осунулся и померк. Особо тревожные фанаты
предположили, что артист хворает. Другие уверяли, что без женщины рядом он просто перестал следить за собой.
"Животные ложатся на больные места потому-что
они теплые/горячие. Это факт. Кошки тянутся к добрым людям", "Борис я вам желаю
от всей души здоровья. Вы замечательный человек. У вас очень трогательные
передачи. Вы очень душевно ведете их. Но очень бы хотелось чтоб у вас была
жизнь по радостнее. И вы чтобы вы больше улыбались. Вам так идет улыбка. Но уж
очень вы серьезный. Живите веселее пожалуйста", "
Искренне желаю встретить свою половину, светлую, чистую", "Если бы
не телефон, похож на бомжика в летнем кафе", – писали взволнованные поклонницы.
Беспокойство фолловеров
вполне оправданно, ведь в те, кто пристально следит за жизнью и творчеством Корчевникова
знают, что в 2015 году Борис перенес операцию по удалению доброкачественной
опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. А недавно в Сети
сообщалось, что у певца обнаружили проблемы со зрением. Несмотря на то, что, сейчас жизни актера ничто
не угрожает, фанатки очень переживают за кумира.