Немецкий автогигант давно и активно готовится штурмовать сегмент электрокаров: об этом говорят и многомиллиардные инвестиции в отрасль, и целое семейство абсолютно новых моделей на электротяге, которые выйдут в обозримом будущем. Одна из таких новинок уже засветилась в серийном обличии.

Немецкий автогигант давно и активно готовится штурмовать сегмент электрокаров: об этом говорят и многомиллиардные инвестиции в отрасль, и целое семейство абсолютно новых моделей на электротяге, которые выйдут в обозримом будущем. Одна из таких новинок уже "засветилась" в серийном обличии.