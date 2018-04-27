Немецкий автогигант давно и активно готовится штурмовать сегмент электрокаров: об этом говорят и многомиллиардные инвестиции в отрасль, и целое семейство абсолютно новых моделей на электротяге, которые выйдут в обозримом будущем. Одна из таких новинок уже засветилась в серийном обличии.
<a href="http://33live.ru/novosti/27-04-2018-poyavilos-izobrazhenie-novejshego-elektromobilya-volkswagen.html" target="_blank">Появилось изображение новейшего электромобиля Volkswagen</a> - Немецкий автогигант давно и активно готовится штурмовать сегмент электрокаров: об этом говорят и многомиллиардные инвестиции в отрасль, и целое семейство абсолютно новых моделей на электротяге, которые выйдут в обозримом будущем. Одна из таких новинок уже засветилась в серийном обличии.
[url=http://33live.ru/novosti/27-04-2018-poyavilos-izobrazhenie-novejshego-elektromobilya-volkswagen.html]Появилось изображение новейшего электромобиля Volkswagen[/url] - Немецкий автогигант давно и активно готовится штурмовать сегмент электрокаров: об этом говорят и многомиллиардные инвестиции в отрасль, и целое семейство абсолютно новых моделей на электротяге, которые выйдут в обозримом будущем. Одна из таких новинок уже засветилась в серийном обличии.