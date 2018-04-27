Мавзолей Ленина – символ исторической памяти, его нельзя
закрывать заграждениями на время Парада Победы, убежден Геннадий Зюганов.
Обращение с просьбой снять драпировки с сооружения лидера КПРФ направил
президенту России.
Мавзолей Ленина – символ исторической памяти, его нельзя
закрывать заграждениями на время Парада Победы, убежден Геннадий Зюганов.
Обращение с просьбой снять драпировки с сооружения лидера КПРФ направил
президенту России.
Декоративные ограждения вокруг Мавзолея Ленина Геннадий
Зюганов называет "позорными". Лидер коммунистов переживает о том, что
они закрывают вид не только на "величественное сооружение", но и на
захоронения "лучших людей Советской страны".
По мнению Зюганова, снятие драпировок станет "сильным
культурно-историческим зарядом" и должно способствовать сплочению народа
перед лицом нынешних испытаний. Ведь на Красной площади,
где 9 мая пройдет Парад Победы, похоронены великие люди,
а центром этого мемориала является Мавзолей. Так как Россия
является преемником СССР, то Ленин – "отец-основатель нынешнего
государства", уверен Геннадий Зюганов.
"От имени нашей партии, миллионов
ее сторонников, ветеранов Великой Отечественной войны, всех патриотов
России призываю Вас в ознаменование вступления на высокую
должность – снять с Мавзолея позорные для исторической памяти
граждан декоративные ограждения", – сказано в обращении председателя ЦК
КПРФ президенту Владимиру Путину.
Лидер коммунистов отмечает, что наши предки не раз
побеждали, спасая Россию и ее народ, оказавшиеся у последней черты. И в
нынешней ситуации, когда США и западная коалиция проводят политику вражды и
ненависти, следует учиться у них мудрости и мужеству, пишет Зюганов в своей
телеграмме, содержание которой приводит газета "Взгляд".
Парад в ознаменование 73-й годовщины победы в Великой
Отечественной войне пройдет на Красной площади столицы 9 мая. Как сообщил пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков, специальных приглашений главам государств и
правительств рассылать не будут. По словам Пескова, как правило, приезжают те,
кто хочет присутствовать на мероприятии. Присутствие первых лиц других
государств на параде в протокольном порядке не планируется, заключил Песков.