Мавзолей Ленина – символ исторической памяти, его нельзя закрывать заграждениями на время Парада Победы, убежден Геннадий Зюганов. Обращение с просьбой снять драпировки с сооружения лидера КПРФ направил президенту России.

Мавзолей Ленина – символ исторической памяти, его нельзязакрывать заграждениями на время Парада Победы, убежден Геннадий Зюганов.Обращение с просьбой снять драпировки с сооружения лидера КПРФ направилпрезиденту России.Декоративные ограждения вокруг Мавзолея Ленина ГеннадийЗюганов называет "позорными". Лидер коммунистов переживает о том, чтоони закрывают вид не только на "величественное сооружение", но и назахоронения "лучших людей Советской страны".По мнению Зюганова, снятие драпировок станет "сильнымкультурно-историческим зарядом" и должно способствовать сплочению народаперед лицом нынешних испытаний. Ведь на Красной площади,где 9 мая пройдет Парад Победы, похоронены великие люди,а центром этого мемориала является Мавзолей. Так как Россияявляется преемником СССР, то Ленин – "отец-основатель нынешнегогосударства", уверен Геннадий Зюганов."От имени нашей партии, миллионовее сторонников, ветеранов Великой Отечественной войны, всех патриотовРоссии призываю Вас в ознаменование вступления на высокуюдолжность – снять с Мавзолея позорные для исторической памятиграждан декоративные ограждения", – сказано в обращении председателя ЦККПРФ президенту Владимиру Путину.Лидер коммунистов отмечает, что наши предки не разпобеждали, спасая Россию и ее народ, оказавшиеся у последней черты. И внынешней ситуации, когда США и западная коалиция проводят политику вражды иненависти, следует учиться у них мудрости и мужеству, пишет Зюганов в своейтелеграмме, содержание которой приводит газета "Взгляд".Парад в ознаменование 73-й годовщины победы в ВеликойОтечественной войне пройдет на Красной площади столицы 9 мая. Как сообщил пресс-секретарьпрезидента России Дмитрий Песков, специальных приглашений главам государств иправительств рассылать не будут. По словам Пескова, как правило, приезжают те,кто хочет присутствовать на мероприятии. Присутствие первых лиц другихгосударств на параде в протокольном порядке не планируется, заключил Песков.