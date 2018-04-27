Четырехлетний малыш провалился в яму глубиной в человеческий рост на территории детского сада в Кирове. Воспитатели обнаружили отсутствие одного из детей и отправились на поиски, после чего вызвали стражей порядка, которые и провели спасательную операцию.

В пятницу, 27 апреля, в Кирове на территории детского сада "Серебряное копытце", расположенного на улице Малкина, ребенок провалился в яму, глубиной в человеческий рост, сообщают местные СМИ.По данным издания "Первоисточник", воспитатели обнаружили нехватку одного из своих подопечных и отправились на поиски.Через некоторое время они заметили глубокую яму, в которую провалился 4-летний малыш.Прибывшие правоохранители извлекли пострадавшего."Ребенка достали в бессознательном состоянии. Во время обследования медиков он заплакал", — сообщают кировские журналисты, со ссылкой на очевидцев.