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<a href="http://33live.ru/novosti/27-04-2018-proverili-kak-gorit-vechnyj-ogon.html" target="_blank">Проверили как горит Вечный огонь</a> - Владимирские газовики провели техобслуживание мемориалов с Вечным огнем. Специалисты обследовали трассы газопроводов на предмет утечек и повреждения изоляции, провели очистку газовых горелок, а также регулировку пламени. Кроме того, газовщики перед Днём Победы проверили работоспособность систем газоснабжение мемориалов, на которых огонь зажигается только к праздничным датам, их называют Огни памяти. Всего же в нашей области находится 20 газифицированных мемориалов.