Владимирские газовики провели техобслуживание мемориалов с Вечным огнем. Специалисты обследовали трассы газопроводов на предмет утечек и повреждения изоляции, провели очистку газовых горелок, а также регулировку пламени. Кроме того, газовщики перед Днём Победы проверили работоспособность систем газоснабжение мемориалов, на которых огонь зажигается только к праздничным датам, их называют Огни памяти. Всего же в нашей области находится 20 газифицированных мемориалов.
Владимирские газовики провели техобслуживание мемориалов с Вечным огнем. Специалисты обследовали трассы газопроводов на предмет утечек и повреждения изоляции, провели очистку газовых горелок, а также регулировку пламени. Кроме того, газовщики перед Днём Победы проверили работоспособность систем газоснабжение мемориалов, на которых огонь зажигается только к праздничным датам, их называют "Огни памяти".