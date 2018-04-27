Много лет на Аллу Борисовну охотился маньяк, и ему удалось очень близко подобраться. Оказывается, певица сама дала психопату свой домашний адрес.

Много лет на Аллу Борисовну охотился маньяк, и ему удалосьочень близко подобраться. Оказывается, певица сама дала психопату свойдомашний адрес.Дело было 30 лет назад, когда закоренелый преступник АнатолийНагиев задумал покушение на Аллу Пугачеву. Мужчина стал методично выслеживатьзвезду, для этого он даже приехал в Москву из Курской области. Он выяснилраспорядок дня артистки, расписание выступлений, пытался влиться в близкий кругпевицы: ходил на концерты, заглядывал за кулисы и даже как-то попал в гримеркук Примадонне.Анатолий где-то раздобыл солидный костюм, приобрел шикарныйбукет и, представляясь серьезным человеком, пришел в грим-уборную звезды. Он абсолютноне вызывал подозрений: выказывал восхищение, осыпал комплиментами и даже позвалАллу Борисовну на свидание. Пугачева заинтересовалась велеречивым джентльменом, согласиласьна встречу и дала свою визитку, на которой были указаны домашний адрес и телефон,сообщает сайт .Мужчина решил исполнить задуманное. Онпришел к подъезду исполнительницы и затаился в ожидании. Когда Примадонна зашлав дом, вслед за ней отправился Нагиев. Алла Борисовна вызвала лифт, оноткрылся. Анатолий уже чувствовал, что певица в его руках, как вдруг откуда-то состороны его окликнул женский голос. "Молодой человек! Вы к кому?" –спросила у преступника строгая консьержка из своего закутка.Пугачева поехала вверх, а сбитый с толку Нагиев осталсястоять. Консьержка между тем повторила вопрос. Злоумышленник медленноповернулся к ней. Как рассказывала позже старушка, она буквально обомлела отвзгляда уставившегося на нее молодого мужчины. По ее словам, он был похож напсихически нездорового человека. Впрочем, жуткая сцена длилась недолго: неговоря ни слова, преступник выбежал на улицу.Идя прочь от дома, Нагиев подумал, что следующий раз будетуспешнее, нужно лишь прикончить консьержку. Но в кармане у него ужележал билет в Курск, а второго "шанса" совершить злодеяние вотношении Примадонны судьба ему, к счастью, не предоставила.Он отыгрался на других своих жертвах. По некоторым данным, ихбыло как минимум шесть. В июле1981 года Курский областной суд приговаривает 23-летнего Нагиева к высшей меренаказания. Однако во время конвоирования в Новочеркасск он умудрился сбежать.Скрывался он недолго, через несколько месяцев маньяк попал в засаду. В итогепреступник, сломавший не одну жизнь, был расстрелян в Новочеркасской тюрьме воктябре 1981 года.