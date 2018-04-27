1 мая парламент Армении должен выбрать нового премьер-министра страны. Пост остался вакантным после того, как в результате протестов в Ереване Серж Саргсян подал в отставку. Временно исполняет обязанности премьера Армении Карен Карапетян. С ним по телефону связался президент России Владимир Путин.

1 мая парламент Армении должен выбрать нового премьер-министра страны. Пост остался вакантным после того, как в результате протестов в Ереване Серж Саргсян подал в отставку. Временно исполняет обязанности премьера Армении Карен Карапетян. С ним по телефону переговорил президент России Владимир Путин.Путин и Карапетян выразили надежду, что ситуация в Армении будет развиваться в правовом поле, в рамках конституции, на основе легитимных парламентских выборов 2017 года, сообщает ТАСС. Президент России и исполняющий обязанности премьера Армении отметили важность избрания нового главы армянского правительства парламентом.Владимир Путин обсудил ситуацию в Армении со своим армянским коллегой – президентом Арменом Саркисяном. Путин и Саркисян подчеркнули, что для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность. Кроме того, все стороны должны проявлять готовность к конструктивному диалогу в конституционных рамках для решения текущих проблем.Акции протеста в Ереване, а также во втором по величине городе Армении Гюмри организовали сторонники депутата парламента от блока "Елк" Николы Пашиняна. Пашинян уже заявил о том, что он готов возглавить правительство, если на это будет воля народа. Пашинян обещает улучшить экономическую ситуацию в Армении.Армения переходит от президентской формы правления к парламентской. В связи с этим премьер-министр в Армении получает широкие полномочия.